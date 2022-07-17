Россияне используют процессоры от бытовой техники в крылатых ракетах, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что россияне не смогут создать новые образцы вооружения
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне пытаются использовать либо фейковые проекты военного вооружения, либо используют системы советского производства. Они пытаются находить нестандартные применения использования ракет С-300 для поражения наземных целей, что является нерациональным подходом с точки зрения использования таких вооружений. Это свидетельствует об исчерпании ресурсов других образцов вооружения". ", – объяснил Згурец.
Военный аналитик также добавил, что у россиян нет доступа к западным составляющим элементной базы.
"Россияне пытаются создавать ракеты, которые могут угрожать американским авианосцам и другим целям, но до этих образцов вооружений россиянам еще далеко. Создать новые образцы вооружения россиянам невозможно. Уже в крылатых ракетах эксперты находят процессоры от бытовой техники, что говорит об истощении запасов для создания новых образцов вооружений. Враг идет по пути вытягивания техники советского производства. Процесс с созданием нового вооружения России упирается в тупик, а комплектования новых частей становятся все меньше", - подчеркнул Згурец.
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