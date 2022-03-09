Россияне используют паузу для перегруппировки и накопления сил для продвижения на Киев, Харьков и Мариуполь. ВСУ не позволяют продвигаться противнику, - Арестович

Об этом на брифинге заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, передает Еспресо.TV.



"Россияне используют паузу для перегруппировки и накопления сил для продвижения на Киев, Харьков и Мариуполь. Это им не удается", - сообщает Арестович.

По словам советника, Вооруженные Силы Украины наносят мощные ракетные артиллерийские удары по противнику, не позволяя оккупантам продвигаться.



Ситуацию контролируют военно-политическое руководство и командование ВСУ и других сил обороны.

"Противник теряет морально-волевые качества. Находится в большинстве своем в беспомощном состоянии, сдается нашим войскам", - уверяет Арестович.



Он добавляет, что, по информации специалистов, были выявлены попытки россиян распространять фото своей же разгромленной боевой техники под видом уничтоженной украинской техники.

"Технику они снимают и представляют фото в таком ракурсе, якобы это несут потери ВСУ", - сообщает Арестович.

Кроме того, советник руководителя Офиса президента обратил внимание на то, что правительство Украины прилагает огромные усилия для эвакуации жителей Сум, Чернигова, Харькова, Гостомеля, Бучи, Мариуполя. "Сегодня утром часть этих коридоров заработала. Отчет будет позже в соответствии с информацией Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", - добавляет Арестович.





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