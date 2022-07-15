Россияне используют населенные пункты в качестве своих огневых позиций, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко отметил, что враг, поняв нашу тактику, что мы не стреляем по гражданским объектам, размещает свою технику и склады в домах
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".
Роман Костенко прокомментировал склады боеприпасов, которые оккупанты располагают в гражданской инфраструктуре города.
"С нашей стороны понимая, что склад находится в городе, нужно принятие решения высшим военным руководством, чтобы сделать расчеты стратегической важности такого состава и предотвратить причинение вреда гражданским домам и находящимся там людям. Но россияне, когда видят нашу тактику, что мы не стреляем по гражданским объектам, с самого начала начали использовать населенные пункты в качестве огневых займов. То есть противник размещает свою технику в домах, а также артиллерийские установки и склады боеприпасов", - пояснил Костенко.
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