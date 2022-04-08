Россияне используют мобилизованных из ЛДНР как пушечное мясо, 20-40 убитых при каждой атаке на наши позиции, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне используют мобилизованных из ЛДНР как пушечное мясо, когда при каждой атаке на украинские позиции погибает 20-40 свежемобилизованных
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV
Мы наблюдаем, что происходит накопление техники и живой силы противника. Единственное, что у них уже заканчивается, так это количество "свежемобилизованных". Поскольку каждая их атака или попытка прорыва наших позиций заканчивается минус 20-40 "свежемобилизованных" орков. Они воевать не умеют, их бросают как пушечное мясо на наши позиции,” – рассказал Гайдай
Гайдай подчеркнул, несмотря на неудачные попытки атаковать украинские позиции, враг продолжает стягивать резервы для того, чтобы создать крупную ударную группировку войск
“Все их атаки на наши позиции безуспешны. Тем не менее, враг продолжает стягивать резервы для формирования большой ударной группировки войск. До того, как они начнут наступление на наши позиции, россияне усиливают обстрелы всей территории Луганщины, подконтрольной Украине. Не останавливаются бои в Рубежном и Попасной", - добавил Гайдай.
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