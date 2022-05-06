Россияне используют документы якобы убитых украинских солдат, которые похитили путем мародерства в домах Мариуполя, для публикаций
Оккупанты похищают документы украинцев, чтобы использовать для публикаций об "убитых азовцах"
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Отмечается, что российский пропагандистский Telegram-канал "Узнай хохла по чубу" постоянно распространяет информацию о "пленных" и "убитых" украинских воинах. Так россияне, вероятно, хотят создать впечатление у украинцев о якобы глобальных потерях украинских военных.
Одно из сообщений в этом телеграм-канале содержит фотографии якобы документов убитых азовцев.
"Среди них два разрешения на огнестрельное оружие. Один из "убитых" обладателей этого разрешения жив и у никогда не был военнослужащим ВСУ или НГУ, в частности полка "Азов". Он был эвакуирован в Запорожье в середине марта. Разрешение было оставлено дома во время эвакуации. Дом был разграблен россиянами в апреле", - говорится в сообщении.
- Напомним, оккупанты в Луганской области угрожают украинцам репрессиями за отказ принимать гражданство псевдореспублик. С людьми проводятся "профилактические беседы", во время которых украинцев принуждают принять псевдогражданство.
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