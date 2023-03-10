Россияне используют британские компании для отмывания доходов, полученных за время войны в Украине, - Bloomberg
Соединенное Королевство подозревает россиян в использовании его компаний для отмывания незаконных доходов от войны: созданные РФ организации позволяют скрыть активы
Об этом пишут в Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что правительство Великобритании подозревает граждан России в использовании слабых проверок реестра компаний Соединенного Королевства для отмывания доходов от войны.
Правоохранительные органы обнаружили множество фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании гражданами разных стран за последние годы, вероятно, с целью отмывания денег или уклонения от уплаты налогов.
"Сотни этих фирм имеют россиян среди своих руководителей, а некоторые подконтрольные РФ компании сейчас пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды, говорят люди. Россияне были заметны среди тех, кого привлекает к лондонскому Сити мягкое регулирование, позволяющее им скрывать свои активы с минимальным контролем Хотя Великобритания ввела широкие санкции против многих российских компаний и физических лиц с момента вторжения в Украину, многолетняя погоня за иностранными деньгами привела к тому, что британская финансовая система пронизана подставными компаниями и другими непрозрачными структурами, усложняющими усилия соблюдение ограничений по российским интересам", - говорится в тексте журналистов.
"Мы знаем о злоупотреблениях реестром компаний для поддержки незаконной деятельности", - заявил представитель Регистрационной палаты Великобритании, отказавшись отвечать на вопросы об отдельных компаниях. "В случае выявления потенциальной преступной деятельности, мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами для передачи дел и поддержки расследований".
- Напомним, журналисты-расследователи установили , что российский "Ашан" знал о поставках его товаров военным РФ и пытался скрыть это, оформляя заказы на 10 частных компаний в Санкт-Петербурге.
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