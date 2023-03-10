Об этом пишут в Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что правительство Великобритании подозревает граждан России в использовании слабых проверок реестра компаний Соединенного Королевства для отмывания доходов от войны.

Правоохранительные органы обнаружили множество фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании гражданами разных стран за последние годы, вероятно, с целью отмывания денег или уклонения от уплаты налогов.

"Сотни этих фирм имеют россиян среди своих руководителей, а некоторые подконтрольные РФ компании сейчас пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды, говорят люди. Россияне были заметны среди тех, кого привлекает к лондонскому Сити мягкое регулирование, позволяющее им скрывать свои активы с минимальным контролем Хотя Великобритания ввела широкие санкции против многих российских компаний и физических лиц с момента вторжения в Украину, многолетняя погоня за иностранными деньгами привела к тому, что британская финансовая система пронизана подставными компаниями и другими непрозрачными структурами, усложняющими усилия соблюдение ограничений по российским интересам", - говорится в тексте журналистов.

"Мы знаем о злоупотреблениях реестром компаний для поддержки незаконной деятельности", - заявил представитель Регистрационной палаты Великобритании, отказавшись отвечать на вопросы об отдельных компаниях. "В случае выявления потенциальной преступной деятельности, мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами для передачи дел и поддержки расследований".