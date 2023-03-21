Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Миллион артиллерийских боеприпасов для Украины это очень хорошо, однако нам нужно больше. Нужно больше, чтобы эффективно уничтожать врага. По разным оценкам российские кафиры тратят более 20 тыс. снарядов ежедневно по всей линии фронта. Летом они тратили более 60 тыс. снарядов. Наша же армия выстреливает гораздо меньше", – рассказал Войтко.

Военнослужащий ВСУ подчеркнул, что для освобождения всех оккупированных территорий требуется больше оружия и боеприпасов

"Мы же хотим не только удержать наши позиции, но и освободить все оккупированные территории Украины. Поэтому для этого нам нужно больше боеприпасов и оружия. Против масштабов России мы должны противопоставить такое же количество боеприпасов. Поэтому я думаю, что США и другие страны Запада будут работать и дальше в этом направлении", - добавил он.