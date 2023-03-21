Россияне используют более 20 тыс. боеприпасов каждый день по всей линии фронта, - военнослужащий ВСУ Войтко
Военнослужащий ВСУ Александр Войтко рассказал, что сейчас российская армия использует более 20 тыс. снарядов каждый день по всей линии фронта
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Миллион артиллерийских боеприпасов для Украины это очень хорошо, однако нам нужно больше. Нужно больше, чтобы эффективно уничтожать врага. По разным оценкам российские кафиры тратят более 20 тыс. снарядов ежедневно по всей линии фронта. Летом они тратили более 60 тыс. снарядов. Наша же армия выстреливает гораздо меньше", – рассказал Войтко.
Военнослужащий ВСУ подчеркнул, что для освобождения всех оккупированных территорий требуется больше оружия и боеприпасов
"Мы же хотим не только удержать наши позиции, но и освободить все оккупированные территории Украины. Поэтому для этого нам нужно больше боеприпасов и оружия. Против масштабов России мы должны противопоставить такое же количество боеприпасов. Поэтому я думаю, что США и другие страны Запада будут работать и дальше в этом направлении", - добавил он.
- 20 марта стало известно, что большинство стран ЕС утвердило план поставки боеприпасов в Украину. Однако официального объявления пока нет.
- Нескольких стран нет в предыдущем списке участников проекта, однако Венгрия официально заявила , что отказалась участвовать в приобретении 1 млн боеприпасов для Украины.
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