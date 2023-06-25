Об этом в эфире Еспресо заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, капитан Валерий Шершень.

"За минувшие сутки на направлении характер боевых действий не изменился. Держим позиции в обороне и имеем меры по улучшению тактического положения. Во время ведения наступательных действий имеем частичный успех. Враг прилагает значительные усилия, чтобы остановить наше продвижение. Также несет значительные потери в живой силе, технике и вооружении", - сказал он.

Шершень добавил, что россияне сосредотачивают штурмы на Авдеевском и Марьинском направлениях - было 13 боестолкновений, почти все приходятся на район Марьинки.

"Они получили отпор и отошли. Было более 440 обстрелов наших позиций. Был зафиксирован факт сброса на одну из позиций запрещенного химического боеприпаса аэрозольно-удушающего действия К-51. Ветер дул в сторону оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороні віполнили более 1090 огневіх заданий. Потери врага убитыми и ранеными составили - 242 оккупанта. Уничтожено 16 единиц вооружения и военной техники РФ. Уничтожено 5 складов боеприпасов", - подытожил спикер.