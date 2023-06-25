Россияне использовали во время боев запрещенный химический боеприпас, - капитан Шершень
На Таврическом направлении россияне сбросили на одну из позиций ВСУ запрещенный химический боеприпас аэрозольно-удушающего действия К-51. Ветер дул в сторону окупантов
Об этом в эфире Еспресо заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, капитан Валерий Шершень.
"За минувшие сутки на направлении характер боевых действий не изменился. Держим позиции в обороне и имеем меры по улучшению тактического положения. Во время ведения наступательных действий имеем частичный успех. Враг прилагает значительные усилия, чтобы остановить наше продвижение. Также несет значительные потери в живой силе, технике и вооружении", - сказал он.
Шершень добавил, что россияне сосредотачивают штурмы на Авдеевском и Марьинском направлениях - было 13 боестолкновений, почти все приходятся на район Марьинки.
"Они получили отпор и отошли. Было более 440 обстрелов наших позиций. Был зафиксирован факт сброса на одну из позиций запрещенного химического боеприпаса аэрозольно-удушающего действия К-51. Ветер дул в сторону оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороні віполнили более 1090 огневіх заданий. Потери врага убитыми и ранеными составили - 242 оккупанта. Уничтожено 16 единиц вооружения и военной техники РФ. Уничтожено 5 складов боеприпасов", - подытожил спикер.
- Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым Донецкой области. Она рассказала, что в течение прошлой недели ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.
- 19 июня в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на таврическом направлении продвинулись до 7 км.
- 24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.
- Восточная группировка украинских войск 24 июня начала наступление на еще нескольких направлениях одновременно.
- 25 июня в Генштабе сообщили, что противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки на фронте произошло 29 боевых столкновений.
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