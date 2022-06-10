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Главная война с Россией Россияне имеют в 10-15 раз больше артиллерии, чем мы, - замглавы украинской разведки

Россияне имеют в 10-15 раз больше артиллерии, чем мы, - замглавы украинской разведки

10 июня, 2022 пятница
11:25
война с Россией

Заместитель председателя военной разведки заявил, что Украина проигрывает России на передовой из-за недостаточного количества артиллерийских боеприпасов и теперь все зависит от помощи Запада

Об этом рассказал заместитель председателя военной разведки Украины Вадим Скибицкий изданию The Guardian .

"Это сейчас артиллерийская война, и мы проигрываем с точки зрения артиллерии. В Украине есть одна артиллерийская единица на 10-15 российских артиллерийских единиц. Наши западные партнеры отдали нам около 10% того, что у них есть", - сказал Вадим Скибицкий.

Замглавы украинской разведки отметил необходимость поставлять Украине реактивных систем большой дальности для уничтожения артиллерийских установок РФ издалека.

Украина использует от 5 до 6 тыс. артиллерийских выстрелов в день: "Мы почти использовали все наши ( артиллерийские, – Ред. ) боеприпасы и сейчас используем стандартные снаряды НАТО 155 калибра. Европа также поставляет снаряды низшего калибра, но поскольку Европа заканчивается, количество становится меньшей".

Скибицкий заявил, что изготовление ракет дорогостоящее, только одна может стоить от нескольких сотен тысяч долларов до нескольких миллионов. В настоящее время из-за санкций Россия не может быстро производить ракеты.

"Мы заметили, что Россия производит гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты H-22; это старые советские ракеты 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что в России заканчивается количество ракет", – рассказал Скибицкий.

В настоящее время РФ использует дальние бомбардировщики, которые могут достичь любой точки Украины, не выходя из российского воздушного пространства. В то время как ракета до попадания в цель летит от 40 до 90 минут.

По словам Скибицкого, большинство сил оккупантов сосредоточено на Донбассе. Они стремятся занять административные границы как Луганской, так и Донецкой области. В этих регионах артиллерийские бои были самыми трудными.

"Если они добьются успеха на Донбассе, они могли бы использовать эти территории для наступления на Одессу, Запорожье, Днепр. Их цель – вся Украина и не только", – сказал эксперт.

Вблизи Харькова войска РФ сосредоточены на обороне после украинского контрнаступления в мае, вытеснившем их из нескольких населенных пунктов.

В Запорожье и Херсоне Россия почти полностью оккупировала территории, ее войска окопались, сказал замглавы украинской разведки. Рашисты строят двойные, иногда тройные линии обороны: "Теперь вернуть эту территорию будет труднее. И потому нам нужно оружие".

Украинская разведка считает, что РФ может продолжать работу нынешними темпами, не производя больше оружия и не мобилизуя население еще в течение года. Не исключается возможность, что Россия заморозит войну на определенный период, чтобы убедить Запад упразднить санкции: "Но потом они начнут это снова – посмотрите на последние восемь лет", – добавил Скибицкий.

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военная разведка
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