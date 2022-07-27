Об этом говорится в отчете ISW.

Руководство, поддерживаемое Россией, продолжает провозглашать сроки для захвата дополнительной украинской территории, вероятно, чтобы поддержать текущую подготовку к референдумам по поводу присоединения этих территорий к Российской Федерации.

Так, замминистра информации "ДНР" Даниил Бессонов 25 июля сказал, что фейковая Республика рассчитывает захватить всю Донецкую область до конца августа.

Ранее разные российские и западные источники сообщали, что Россия намерена провести референдумы на оккупированных территориях в первой половине месяца, вероятно, примерно 11 сентября.

Оккупационные власти, вероятно, настаивают на установлении сроков для военных целей, чтобы поддержать условия ускоренной аннексии, хотя российские войска вряд ли оккупируют дополнительную территорию в Украине до начала указанного срока аннексии.

Другие ключевые выводы от экспертов

Российские войска захватили незначительные территории к северо-востоку от Бахмута и продолжают бои к востоку и югу от Бахмута.

Силы РФ совершили ограниченную атаку северо-западнее Изюма, вероятно, чтобы обезопасить российские тыловые районы на линии Изюм – Славянск.

Захватчики произвели ограниченные обстрелы на юго-западе от города Донецк вблизи границы Запорожской области.

Враг сосредоточился на обороне оккупированных рубежей и совершил ограниченный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.

ВСУ продолжали наносить удары по российским материально-техническим узлам в Херсонской области.

Кремль продолжает формирование региональных добровольческих батальонов для введения в Украину.

Истоки информации украинской разведки продолжают раскрывать планы Кремля по поводу аннексии оккупированной Украины путем фальсифицированных референдумов.

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