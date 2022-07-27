Россияне имеют цель захватить больше украинских территорий для аннексии, - ISW
Аналитические эксперты Института изучения войны считают, что Российская Федерация планирует захватить больше территории Украины перед проведением референдумов и аннексией
Об этом говорится в отчете ISW.
Руководство, поддерживаемое Россией, продолжает провозглашать сроки для захвата дополнительной украинской территории, вероятно, чтобы поддержать текущую подготовку к референдумам по поводу присоединения этих территорий к Российской Федерации.
Так, замминистра информации "ДНР" Даниил Бессонов 25 июля сказал, что фейковая Республика рассчитывает захватить всю Донецкую область до конца августа.
Ранее разные российские и западные источники сообщали, что Россия намерена провести референдумы на оккупированных территориях в первой половине месяца, вероятно, примерно 11 сентября.
Оккупационные власти, вероятно, настаивают на установлении сроков для военных целей, чтобы поддержать условия ускоренной аннексии, хотя российские войска вряд ли оккупируют дополнительную территорию в Украине до начала указанного срока аннексии.
Другие ключевые выводы от экспертов
-
Российские войска захватили незначительные территории к северо-востоку от Бахмута и продолжают бои к востоку и югу от Бахмута.
-
Силы РФ совершили ограниченную атаку северо-западнее Изюма, вероятно, чтобы обезопасить российские тыловые районы на линии Изюм – Славянск.
-
Захватчики произвели ограниченные обстрелы на юго-западе от города Донецк вблизи границы Запорожской области.
-
Враг сосредоточился на обороне оккупированных рубежей и совершил ограниченный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.
-
ВСУ продолжали наносить удары по российским материально-техническим узлам в Херсонской области.
-
Кремль продолжает формирование региональных добровольческих батальонов для введения в Украину.
-
Истоки информации украинской разведки продолжают раскрывать планы Кремля по поводу аннексии оккупированной Украины путем фальсифицированных референдумов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.34
Покупка 38.34Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 38.72Продажа 39.84
- Актуальное
- Важное