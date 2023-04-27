Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

Марина Данилюк-Ярмолаева дала несколько комментариев по поводу интервью с военным разведчиком и полковником Романом Червинским об операции на аэродроме Канатово.

"Могу сказать, что мы это интервью записали немного заранее, буквально за 2 недели до этих известных событий. А о том, что будет арест и суд над Червинским, мы уже знали, поэтому нам важно было показать историю как она есть. Сразу могу анонсировать, что это было первое интервью из серии о Канатово. Будут еще два очень интересных разговора, которые прояснят ситуацию накануне июля 2022 года и той спецоперации, в которой участвовал Роман Червинский. Мои другие собеседники раскроют весь спектр, что на самом деле было со стратегическим аэродромом. Так случилось, что еще до интервью с Червинским, я и издание "Цензор.НЕТ", также наш youtube-канал очень активно помогали именно аэродрому Канатово, и мы знаем очень много "внутряка". И я была поражена ситуацией, как у нас выделяются средства и заботятся о безопасности стратегического аэродрома", - сказала журналистка.

Телеведущая отметила, что, открыв википедию, легко можно увидеть информацию обо всех авиабазах Украины, в каком они состоянии и что на них происходит, поэтому не нужно быть Джеймсом Бондом, чтобы выяснить, что на аэродроме Канатово могут стоять украинские бомбардировщики или истребители .

"Ждите новых и интересных интервью. Кстати, накануне широкомасштабной войны россияне знали весь спектр информации по этому аэродрому. Я только намекну, за 2 недели один из людей, отвечавших за безопасность Кировоградщины в системе СБУ, покончил жизнь самоубийством. По моей информации, этот человек определенное время сотрудничал именно с ФСБ и с российской разведкой и предоставлял полностью всю информацию по расположению воинских частей, вплоть до количества пилотов, задействованных на этом аэродроме. Соответственно, могли наши специалисты, как Роман Червинский, после такой информации, которую получили российские разведчики, что-то сделать? Они должны были ловить руками российские высокоточные ракеты?" – заметила Данилюк-Ярмолаева .

Журналистка добавила, что есть интересный нюанс относительно Романа Червинского, потому что он из списка политических разведчиков, почему-то ставших нежелательными в системе координат обороны, поэтому именно за него и взялись.

"Червинский решил, как профессионал и офицер, не подставлять свою команду, не называя фамилий людей, причастных к этой операции. Однако я знаю определенные фамилии, но пока Червинский или адвокаты мне не дадут добро, я не буду озвучивать эти фамилии. Если я получу согласие, тогда еще выложу много информации", – рассказала Марина.