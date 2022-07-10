"Россияне их разъе*ошили… Вот то армия, прикинь": оккупант рассказал об уничтоженном своими же батальона "Народной милиции "ДНР"
СБУ перехватила разговор оккупантов о разбомбленном российской армией батальоне "Народной милиции "ДНР" в Донецкой области
Об этом сообщает в Фейсбуке Служба безопасности Украины .
"Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае*ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе*ошили… Вот те армия, прикинь", – рассказывает мобилизованный на войну против Украины боевик "ДНР".
Рашисты обсуждают два батальона первого армейского корпуса "Народной милиции "ДНР", воюющего в российской армии.
Руководство РФ пытается замолчать об этом инциденте, однако мобилизованные из "народных республик" уже знают об этом.
Точное количество потерь также не разглашается.
- 5 июля Главное управление разведки МО Украины обнародовало очередной перехваченный разговор "ДНР"овца со своей женой.
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