Об этом сообщает в Фейсбуке Служба безопасности Украины .

"Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае*ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе*ошили… Вот те армия, прикинь", – рассказывает мобилизованный на войну против Украины боевик "ДНР".

Рашисты обсуждают два батальона первого армейского корпуса "Народной милиции "ДНР", воюющего в российской армии.

Руководство РФ пытается замолчать об этом инциденте, однако мобилизованные из "народных республик" уже знают об этом.

Точное количество потерь также не разглашается.

5 июля Главное управление разведки МО Украины обнародовало очередной перехваченный разговор "ДНР"овца со своей женой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb