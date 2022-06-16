Россияне идут нашествием, давят живой силой, - боец ТРО Луганщины Шведов

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.



"Враг концентрирует силы и готовится к массивным действиям по всей линии Лисичанска, Северодонецка , Попаснянском и Бахмутском направлениях из Светлодарска, Мироновки и основном направлении - Лиманское и Славянское" - отметил боец ТРО .



Виталий Шведов объяснил, что, несмотря на разрушенные мосты , сообщение у нас остается, также есть путь через реку Северский Донец, но это все осуществляется за счет изобретательности с нашей стороны.



"На сегодняшний день живая и огневая сила врага превышает нашу, поэтому нам, чтобы удерживать позиции и побеждать, нужно наращивать огневую мощь и маневрировать огнем, чтобы быстро перемещать свои огневые позиции. Надо понимать, что эта война не пехотная, поскольку бои идут за счет реактивных и артиллерийских систем, авиации, поэтому это технологическая война. Если Украина не подтянет свои технологические возможности, то нам будет тяжело противостоять россиянам, поскольку они идут нашествием, преобладают в количестве боекомплектов и огневого воздействия, давят массой живой силы. Нам нужно не много стрелять, а прицельно и точно с нормальной наводкой, а для этого необходимы соответствующие технические средства", – заметил боец.



Шведов подчеркнул, что нужно вести войну технологически, как цивилизованный мир. Соответственно, вооружение, которое просят передать наши лидеры от западных партнеров и является залогом победы Украины.

13 июня Генштаб ВСУ сообщил , что захватчики пытаются оцепить украинских военных в районе Лисичанска и Северодонецка.

14 июня по сведению Генштаба ВСУ известно, что оккупанты штурмуют Северодонецк и пытаются закрепиться в центре города. Также они заменяли побережье реки Ингулец

16 июня Генштаб ВСУ информирует , что противник ведет штурм на Славянском и Бахмутском направлениях, продолжаются бои за Северодонецк

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb