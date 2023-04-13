Россияне "градом" обстреляли Купянский район Харьковщины, есть раненые

Об этом сообщается в Telegram-канале и Главном управлении ДСНС Украины в Харьковской области.

Как отмечают спасатели, сообщение о пожаре в селе Кучеровка Купянского района поступило около 12:30. К месту вызова были направлены 2 оперативных отделения спасателей 44-й Государственной пожарно-спасательной части.

"На момент их прибытия на дороге горел трактор с прицепом. Кроме того, в результате обстрела ранены 3 мужчин", - сообщает пресс-служба.

Все пострадавшие были госпитализированы в областную клиническую больницу. Пожар спасатели оперативно ликвидировали.