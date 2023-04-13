Россияне "градом" обстреляли Купянский район Харьковщины, есть раненые
Российские оккупанты обстреляли из РСЗО "Град" Купянский район Харьковской области
Об этом сообщается в Telegram-канале и Главном управлении ДСНС Украины в Харьковской области.
Как отмечают спасатели, сообщение о пожаре в селе Кучеровка Купянского района поступило около 12:30. К месту вызова были направлены 2 оперативных отделения спасателей 44-й Государственной пожарно-спасательной части.
"На момент их прибытия на дороге горел трактор с прицепом. Кроме того, в результате обстрела ранены 3 мужчин", - сообщает пресс-служба.
Все пострадавшие были госпитализированы в областную клиническую больницу. Пожар спасатели оперативно ликвидировали.
- В прошедшие сутки, 6 апреля, враг из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и другого вооружения вел обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.
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