Россияне "градами" обстреляли Очаков

Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

Для корректировки огня и оценки результатов огневого налета противник дважды запускал беспилотники на Николаевщине, а затем с Кинбурнской косы реактивными системами залпового огня "Град" наносил удары по Очакову.

Разрушен частный дом, а также существенно повреждены портовый морской буксир и иностранное гражданское грузовое судно, пожар удалось потушить.

По предварительной информации, ранение получил один человек.

Военный эксперт Сергей Згурец заявил 1 июня, что контратака ВСУ в Херсонской области имеет перспективу быстрого перехода к контрнаступлению.

ВСУ перешли в контрнаступление. Британская разведка на карте показала изменения ситуации на фронте. Оккупанты ведут наступательные действия на Донбассе, но на некоторых направлениях вынуждены обороняться.

изменения ситуации на фронте. Оккупанты ведут наступательные действия на Донбассе, но на некоторых направлениях вынуждены обороняться. Американские эксперты считают , что российские военные повторяют ошибки на Востоке Украины.

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