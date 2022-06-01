Россияне "градами" обстреляли Очаков
Россияне нанесли удары по Очакову из реактивных систем залпового огня "Град" с Кинбурнской косы
Об этом сообщило оперативное командование "Юг".
Для корректировки огня и оценки результатов огневого налета противник дважды запускал беспилотники на Николаевщине, а затем с Кинбурнской косы реактивными системами залпового огня "Град" наносил удары по Очакову.
Разрушен частный дом, а также существенно повреждены портовый морской буксир и иностранное гражданское грузовое судно, пожар удалось потушить.
По предварительной информации, ранение получил один человек.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное