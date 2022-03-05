Россияне грабят людей на трассах Сумской области, - ОВА
Российские захватчики занимаются грабежами и мародерством на трассах Сумщины
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.
"Вы спрашиваете меня: "Как можно уехать из Сум?" Из Ахтырки, Тростянца, Лебедина, и других городов области. Я отвечаю: безопасно - никак. Российские военные мародерят, грабят и кое-где расстреливают машины украинских мирных людей", - рассказал он.
Живицкий обнародовал видео с трассы "Киев-Сумы". На нем можно увидеть автомобили, которые ограбили российские мародеры.
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