Россияне говорят "гиперзвуковая ракета", я говорю "ха-ха-ха", – военный авиатор

"Вопрос: кого оккупанты хотят обмануть?", - сказал он в эфире Espreso.TV.



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Хазан подчеркнул: "Ракеты "Кинжал", которые применяет россия, – это, как они называют, модернизированный ракетный комплекс 9А-7660. Однако на самом деле – это модификация ракеты авиационного базирования 9М-7223. То есть это так называемый Искандер, который запускают с самолета Миг -31К. Вопрос: кого они хотят обмануть?".



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Хазан отметил, что запугивание "Кинжалом" или другим оружием – это пропаганда россии, чтобы сеять панику среди украинцев. Также Хазан сказал: "В общем, более 1080 ракет РФ уже выпустила на территории Украины".



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