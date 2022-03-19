Россияне говорят "гиперзвуковая ракета", я говорю "ха-ха-ха", – военный авиатор
Геннадий Хазан подчеркнул, что это модернизированная ракета воздушного базирования
"Вопрос: кого оккупанты хотят обмануть?", - сказал он в эфире Espreso.TV.
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Хазан подчеркнул: "Ракеты "Кинжал", которые применяет россия, – это, как они называют, модернизированный ракетный комплекс 9А-7660. Однако на самом деле – это модификация ракеты авиационного базирования 9М-7223. То есть это так называемый Искандер, который запускают с самолета Миг -31К. Вопрос: кого они хотят обмануть?".
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Хазан отметил, что запугивание "Кинжалом" или другим оружием – это пропаганда россии, чтобы сеять панику среди украинцев. Также Хазан сказал: "В общем, более 1080 ракет РФ уже выпустила на территории Украины".
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