Информацию с собственной версией происшествия распространило минобороны РФ.

Огонь, как отмечается, велся с патрульного корабля "Василь Быков".

"На требование остановки для осмотра на предмет перевозки запрещенных грузов капитан сухогруза не отреагировал. Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия", - пояснили свои действия россияне.

Кроме того, с целью осмотра сухогруза с борта "Василя Быкова" был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих.

"По результатам радиопереговоров, судно застопорило ход, группа осмотра высадилась на сухогруз. После завершения работы смотровой группы на борту "Сукра Окан" судно продолжило движение в порт Измаил", - говорится в сообщении МО РФ.

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