Россияне говорят, что открыли огонь, чтобы остановить сухогруз на пути в Измаил
13 августа 2023 года около 06:40 в юго-западной части Черного моря военные Черноморского флота России вели "предупредительный огонь", чтобы остановить и проверить сухогруз "Сукра Окан". Под флагом Палау оно направлялось в украинский порт Измаил
Информацию с собственной версией происшествия распространило минобороны РФ.
Огонь, как отмечается, велся с патрульного корабля "Василь Быков".
"На требование остановки для осмотра на предмет перевозки запрещенных грузов капитан сухогруза не отреагировал. Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия", - пояснили свои действия россияне.
Кроме того, с целью осмотра сухогруза с борта "Василя Быкова" был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих.
"По результатам радиопереговоров, судно застопорило ход, группа осмотра высадилась на сухогруз. После завершения работы смотровой группы на борту "Сукра Окан" судно продолжило движение в порт Измаил", - говорится в сообщении МО РФ.
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