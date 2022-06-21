Россияне говорят, что Литва расширила ограничения, связанные с транзитом в Калининградскую область
Теперь ограничения будут касаться не только железнодорожного, но и грузового автомобильного транзита
Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области сообщает Интерфакс.
"Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следующего через Литву. Поэтому, как и железнодорожные, эти грузы на сегодняшний день можно перевозить только по морю", – говорится в сообщении пресс-службы.
Интерфакс утверждает, что эту информацию им подтвердили в нескольких компаниях, занимающихся автоперевозками. Литовская таможня якобы уже разворачивает автомашины на белорусско-литовской границе в пункте пропуска Мядининкай. В результате там образовалась большая очередь – пропуска в Литву ожидают более 300 автопоездов, а время ожидания проезда составляет более 32 часов.
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