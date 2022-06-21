Россияне говорят, что Литва расширила ограничения, связанные с транзитом в Калининградскую область

Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области сообщает Интерфакс.

"Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следующего через Литву. Поэтому, как и железнодорожные, эти грузы на сегодняшний день можно перевозить только по морю", – говорится в сообщении пресс-службы.

Интерфакс утверждает, что эту информацию им подтвердили в нескольких компаниях, занимающихся автоперевозками. Литовская таможня якобы уже разворачивает автомашины на белорусско-литовской границе в пункте пропуска Мядининкай. В результате там образовалась большая очередь – пропуска в Литву ожидают более 300 автопоездов, а время ожидания проезда составляет более 32 часов.

Напомним, 17 июня Железная дорога Литвы сообщила Калининградской железной дороге, что прекращают транзит в Калининградскую область и из нее большой перечень товаров, подпадающих под европейские санкции.

В госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите" и вызвали посла Евросоюза для объяснений.

20 июня Россия начала военные сборы в Калининградской области.

21 июня Литва разъяснила России мотивы ограничения транзита в Калининградскую область, а в ЕС назвали обвинение Россией Литвы "ложью и чистой пропагандой".

21 июня секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил , что Россия готовит скорый и жесткий ответ для Литвы, от которого пострадают все жители балтийской страны.

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