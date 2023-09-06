Россияне готовятся взять реванш и перехватить инициативу на фронте, - Сырский
Российские захватчики не оставляют своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Они готовятся взять реванш над украинскими защитниками
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, пишет Military Media Center.
"Оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной. Противник не оставляет свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, упорно готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу", – говорится в сообщении.
На Купянском направлении враг завершает подготовку штурмовых отрядов, ежедневно обстреливает позиции украинских войск по артиллерии и минометам.
По словам Сырского, на Лиманском направлении продолжается замена войск на части 25 армии, которые сформированы и переброшены с территории России.
На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои, враг пытается удержать занимаемые позиции, но украинские подразделения "героически шаг за шагом выбивают захватчиков с родной земли".
- В течение вторника, 5 сентября, украинские защитники отразили атаки российских террористов на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Запорожском направлениях. ВСУ за время полномасштабного вторжения ликвидировали 266 290 оккупантов.
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