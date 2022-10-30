Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт Владимир Копчак.

"Суровикин понимает, что происходит и держит в уме вариант, что Херсонский фронт посыплется. Я уверен, что они Херсон на уровне хитрого плана сдавать не собираются, потому что четко понимают информационные и психологические последствия внутри РФ", - сказал он.

По мнению Копчака, российская армия готовится к уличным боям в Херсоне.

"Россияне готовят определенный плацдарм для того, чтобы информационно, для внутренней аудитории, преступления, совершенные и последующие перелагать на украинскую сторону. Я думаю, что они действительно готовятся воевать внутри города и "под картинку", если понадобится, стирать", - подытожил эксперт.