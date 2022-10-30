Россияне готовятся воевать внутри Херсона и "под картинку" стирать город, - военный эксперт Копчак
Россияне на уровне плана сдавать Херсон не собираются, потому что четко понимают информационные и психологические последствия этого внутри России
Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт Владимир Копчак.
"Суровикин понимает, что происходит и держит в уме вариант, что Херсонский фронт посыплется. Я уверен, что они Херсон на уровне хитрого плана сдавать не собираются, потому что четко понимают информационные и психологические последствия внутри РФ", - сказал он.
По мнению Копчака, российская армия готовится к уличным боям в Херсоне.
"Россияне готовят определенный плацдарм для того, чтобы информационно, для внутренней аудитории, преступления, совершенные и последующие перелагать на украинскую сторону. Я думаю, что они действительно готовятся воевать внутри города и "под картинку", если понадобится, стирать", - подытожил эксперт.
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