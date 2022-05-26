Россияне готовятся расширить братскую могилу в Мариуполе и использовать это для информатаки против Украины, - советник мэра

Об этом на телеграмм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Это четвертая могила, которая была установлена нами вместе с журналистами "Схем" Радио Свобода. Для этого россияне используют наши предупреждения об угрозе эпидемии и фактически начали "сериал" по центральным каналам рашистов по сценарию "мы местные, здесь живем, мы боимся - нужно перезахоронение", – объяснил Андрющенко.

По его словам, есть сообщения о расширении и подготовке новых рвов для захоронений.

"По окончании работ россияне планируют использовать это для информационной атаки на Украину, обвинив именно Украину в массовых убийствах и бесчеловечных захоронениях погибших мариупольцев", – предположил мэрский советник.