Россияне готовятся расширить братскую могилу в Мариуполе и использовать это для информатаки против Украины, - советник мэра
Оккупанты готовятся расширить братскую могилу на старом кладбище Мариуполя "Некрополь" в Центральном районе. Впоследствии для российских СМИ хотят создать картинку и обвинить Украину в массовых убийствах и бесчеловечных захоронениях погибших мариупольцев
Об этом на телеграмм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Это четвертая могила, которая была установлена нами вместе с журналистами "Схем" Радио Свобода. Для этого россияне используют наши предупреждения об угрозе эпидемии и фактически начали "сериал" по центральным каналам рашистов по сценарию "мы местные, здесь живем, мы боимся - нужно перезахоронение", – объяснил Андрющенко.
По его словам, есть сообщения о расширении и подготовке новых рвов для захоронений.
"По окончании работ россияне планируют использовать это для информационной атаки на Украину, обвинив именно Украину в массовых убийствах и бесчеловечных захоронениях погибших мариупольцев", – предположил мэрский советник.
- Напомним, как ранее сообщал мэр города, в Мариуполе из-за захоронений и дождей может распространиться эпидемическая катастрофа.
- Мариуполь находится на грани эпидемической и экологической катастроф, последствия которых будут проявляться за пределами Украины, - Денисова
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