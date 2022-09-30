Россияне готовятся прорываться из окружения под Лиманом, - Бутусов
Российские оккупанты готовят попытку прорыва в Торское Донецкой области, чтобы выйти из окружения ВСУ
Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов, обнародовав фото российской колонны.
"Русская колонна из боевых машин и краденого гражданского транспорта сейчас в селе Заречное готовится прорваться в Торское и выйти из окружения. Эта улица - единственный путь, на котором россияне будут накапливаться, чтобы убежать. Путь простреливается украинцами. Фото сделано 30 минут назад из украинского беспилотника. Врага хорошо видят", - написал Бутусов.
Журналист также сообщил, что оккупанты сформировали колонны в Лимане и будут пытаться прорываться в темноту.
"Российские войска сейчас сформировали колонны в Лимане и они одна за другой начинают движение, будут пытаться очень быстро прорваться еще до темноты. Россияне опасаются, что в темноте наша пехота выйдет за Торское и любое движение будет вообще невозможно. Торопятся. Значительное скопление войск" РФ в Лимане пытается вырваться из окружения", – написал Бутусов.
- Ранее сообщалось, что в результате контрнаступления ВСУ россияне в Лимане попали в оперативное окружение .
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