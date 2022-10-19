Россияне готовятся обстреливать Херсон
Заявления россиян о том, что ВСУ якобы будут обстреливать Херсон, могут означать, что они сами готовятся бить по городу
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Учитывая заявления россиян, что ВСУ будут обстреливать Херсон, есть впечатление, что они готовятся бить по городу. К сожалению", - сказал Ким.
Также он добавил, что наши военные хорошо справляются и работа ведется по всем направлениям.
"Оккупанты включают массовое ИПСО. Ерунда все это, не ведитесь. Доверяем только проверенным источникам. Наблюдаем, как наши военные дают под зад российским оккупантам", - сообщил Ким.
Также о возможных провокациях россиян высказался первый заместитель главы облсовета Херсонщины – руководитель исполнительного аппарата Юрий Соболевский.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, хочу обратиться к главам ОСМД, медицинскому персоналу и жителям города Херсон. Один из месседжей пропаганды оккупантов — ВСУ будут обстреливать город. Отмечаю, что украинская армия не совершала и не будет совершать таких действий. Наши воины в первую очередь освобождают людей, а не территории. Для них важна человеческая жизнь и сохранение критической инфраструктуры города, чтобы эту жизнь можно было поддерживать в нормальном состоянии и дальше", - написал Соболевский.
Также он отметил, что враг, захвативший город, коварен.
"Его действия мы видим по тем деоккупированным общинам, которые были доведены до гуманитарного кризиса и оставлены практически без ничего. Поэтому прошу наших жителей быть готовыми к любым провокациям агрессора. Главы ОСМД и работники больниц должны проверить имеющиеся укрытия на предмет возможного принятия там людей. Больницы в Херсоне - это гуманитарные штабы. Надо быть готовыми к работе в усиленном режиме", - отметил Соболевский.
Кроме этого, первый заместитель главы облсовета Херсонщины напомнил о тревожном чемоданчике с документами, запасах воды и пищи на несколько суток.
"Украина делает все возможное, чтобы вас обезопасить, и тот чемодан вам не понадобился. Однако должны быть готовы. Херсон непременно станет свободным. Свободная жизнь вернется на его улицы. Общаемся, помогаем друг другу и верим в Победу!", - написал Соболевский.
- Напомним, аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что военное командование армии РФ может готовиться к отводу своих войск с правобережья Херсонщины.
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