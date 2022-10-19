Россияне готовятся обстреливать Херсон

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Учитывая заявления россиян, что ВСУ будут обстреливать Херсон, есть впечатление, что они готовятся бить по городу. К сожалению", - сказал Ким.

Также он добавил, что наши военные хорошо справляются и работа ведется по всем направлениям.

"Оккупанты включают массовое ИПСО. Ерунда все это, не ведитесь. Доверяем только проверенным источникам. Наблюдаем, как наши военные дают под зад российским оккупантам", - сообщил Ким.

Также о возможных провокациях россиян высказался первый заместитель главы облсовета Херсонщины – руководитель исполнительного аппарата Юрий Соболевский.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, хочу обратиться к главам ОСМД, медицинскому персоналу и жителям города Херсон. Один из месседжей пропаганды оккупантов — ВСУ будут обстреливать город. Отмечаю, что украинская армия не совершала и не будет совершать таких действий. Наши воины в первую очередь освобождают людей, а не территории. Для них важна человеческая жизнь и сохранение критической инфраструктуры города, чтобы эту жизнь можно было поддерживать в нормальном состоянии и дальше", - написал Соболевский.

Также он отметил, что враг, захвативший город, коварен.

"Его действия мы видим по тем деоккупированным общинам, которые были доведены до гуманитарного кризиса и оставлены практически без ничего. Поэтому прошу наших жителей быть готовыми к любым провокациям агрессора. Главы ОСМД и работники больниц должны проверить имеющиеся укрытия на предмет возможного принятия там людей. Больницы в Херсоне - это гуманитарные штабы. Надо быть готовыми к работе в усиленном режиме", - отметил Соболевский.

Кроме этого, первый заместитель главы облсовета Херсонщины напомнил о тревожном чемоданчике с документами, запасах воды и пищи на несколько суток.

"Украина делает все возможное, чтобы вас обезопасить, и тот чемодан вам не понадобился. Однако должны быть готовы. Херсон непременно станет свободным. Свободная жизнь вернется на его улицы. Общаемся, помогаем друг другу и верим в Победу!", - написал Соболевский.

Напомним, аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что военное командование армии РФ может готовиться к отводу своих войск с правобережья Херсонщины.

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