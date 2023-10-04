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Россияне готовятся к возможному уничтожению Крымского моста, - военный эксперт Черник

4 октября, 2023 среда
14:27
Война с Россией

Военный эксперт Петр Черник считает, что россияне начали улучшать и готовить новые железнодорожные пути на временно оккупированных территориях, поскольку есть вероятность уничтожения Крымского моста

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"То, что россияне пытаются построить дополнительные железнодорожные пути на временно оккупированных территориях, очень важный стратегический вопрос для них. Однако и для нас в этой ситуации есть хорошие стратегические новости, но при определенных условиях. Россияне осознают, что мы можем проломить Южный фронт и дойти до северного Приазовья. Условно, ВСУ могут закрепиться где-то в районе Молочного Лимана и перерубить россиянам сухопутный коридор в Крым, а также ракеты ATACMS, которые большим залпом могут уничтожить Крымский мост, который является главной логистической артерией российских сухопутных войск. Россияне начали готовиться к такому сценарию. Они будут оставаться на Восточном плацдарме до последнего. А войска нужно обеспечивать. Именно поэтому они готовятся, строя новые железнодорожные пути", - пояснил Черник.

Эксперт объяснил, почему приоритетным логистическим путем для россиян является железная дорога.

"Россияне не могут полностью снабжать свои войска грузовиками. Да и не хватает дорог для максимальной загрузки этими грузовиками. Для этого нужна железная дорога. Ведь обычный КамАЗ берет на борт до 60 снарядов, а такой же железнодорожный вагон - до 500 снарядов. К тому же мы понимаем, железнодорожный эшелон это не два или три вагона, а десятки. Поэтому россияне посчитали и пришли к выводу, что нужно улучшать этот вид обеспечения", - добавил он.

Что известно об отправке ATACMS Украине

19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.

В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

10 июня члены обеих партий нижней палаты Конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS. А 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию к Байдену с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.

Впоследствии The Wall Street Journal сообщило, что Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.

Издание WP сообщило , что США не имеют достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире Еспресо отметил , что Украине нужны именно кассетные ракеты ATACMS, но не факт, что они есть в США.

7 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и отметил необходимость ATACMS для ВСУ.

Уже в сентябре стало известно , что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.

Также сообщалось , что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, сразу оснащенных кассетными боеприпасами.

15 сентября The Wall Street Journal писал , что Украина близка к тому, чтобы получить от США ракеты ATACMS уже этой осенью.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что украинские военные будут использовать американские ракеты так, как они считают нужным.

22 сентября на переговорах президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS.

26 сентября в Defence Express рассказали, когда и сколько Украина может получить ракет ATACMS.

28 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил , что предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия обсуждали во время встречи президент Владимир Зеленский, глава США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на прошлой неделе.

3 октября агентство Bloomberg сообщило , что Пентагон готов очень быстро передать Украине ракеты ATACMS – ждут лишь окончательного согласия президента США Джо Байдена.

Украина
Запорожье
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Контрнаступление ЗСУ
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