Об этом Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона.

Пресс-секретарь подчеркнула, что ракетоносители на боевом дежурстве в Черном море, в частности подводные, свидетельствуют о подготовке противника к новой ракетной атаке.

"Какой она будет - это уже зависит от той тактики, которую выберет командование врага. Потому что они уже поняли, что массированные атаки - это не тот результат, которого ожидают. Это большие затраты и малая отдача. Поэтому, скорее всего, они будут использовать точечные атаки так, как это было по Кременчугскому району", - отметила она.