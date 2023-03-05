Россияне готовятся к повторным ракетным атакам: в ОК "Юг" предупредили об угрозе точечных ударов
Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк утвердила, что россияне могут нанести по Украине точечные удары - они готовятся к возможным атакам
Об этом Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона.
Пресс-секретарь подчеркнула, что ракетоносители на боевом дежурстве в Черном море, в частности подводные, свидетельствуют о подготовке противника к новой ракетной атаке.
"Какой она будет - это уже зависит от той тактики, которую выберет командование врага. Потому что они уже поняли, что массированные атаки - это не тот результат, которого ожидают. Это большие затраты и малая отдача. Поэтому, скорее всего, они будут использовать точечные атаки так, как это было по Кременчугскому району", - отметила она.
- Напомним, 28 февраля Наталья Гуменюк отметила, что учитывая сроки по предварительной атаке и активность вражеской авиации, беспилотников и шахедов – это все может свидетельствовать о подготовке к новой массированной атаке врага.
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