Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Да, еще в прошлом году враг создал "военнокоматы", которые сформировали списки жителей ВОТ Луганской области с целью постановки на военный учет призывников, представляющих в основном молодой слой населения региона", - говорится в сообщении.

"Теперь представители фейковых военкоматов разработали так называемый план, согласно которому совершают обход по проведению сверок имеющихся призывников на подконтрольных оккупантам предприятиях и других учреждениях", - добавили в ЦНС.