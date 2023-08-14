Россияне готовятся к осенней волне мобилизации на временно оккупированной Луганской области
На временно оккупированных территориях Луганской области россияне проводят подготовку к проведению осенней волны призыва мирных жителей на "военную службу"
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Да, еще в прошлом году враг создал "военнокоматы", которые сформировали списки жителей ВОТ Луганской области с целью постановки на военный учет призывников, представляющих в основном молодой слой населения региона", - говорится в сообщении.
"Теперь представители фейковых военкоматов разработали так называемый план, согласно которому совершают обход по проведению сверок имеющихся призывников на подконтрольных оккупантам предприятиях и других учреждениях", - добавили в ЦНС.
- 4 августа российский диктатор Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста в РФ до 30 лет.
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