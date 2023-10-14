Россияне готовятся к обороне в оккупированной части Херсона и Крыма, - ISW
Российские войска проводят оборонительные приготовления в оккупированной Херсонской области и Крыму на фоне обеспокоенности предстоящей попыткой ВСУ пересечь реку Днепр
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
13 октября российские источники, включая их минобороны, заявили, что украинские Силы обороны продолжают усилия по укреплению долгосрочных позиций на островах реки Днепр и левом берегу Херсонской области.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец говорит, что российские войска активно обустраивают передовые позиции, минируют и строят инженерные укрепления на левом берегу Днепра.
Также отмечается, что оккупанты заложили по меньшей мере три минных поля вблизи Каховки (65 км северо-восточнее Херсона) и Малокаховки (61 км северо-восточнее Херсона) и быстро восстанавливают Керченский мост, чтобы поддержать материально-техническое обеспечение российских войск на юге Украины зимой.
Машовец заявил, что российское военное командование корректирует свою позицию на херсонском и крымском направлениях в ответ на обеспокоенность возможностью широкомасштабного форсирования Днепра и развития украинского контрнаступления на Крым.
Военный обозреватель отметил, что российское командование усилило группировку войск "Днепр" и Гвардию Крыма, основные силы, обороняющиеся на этом участке фронта, частями российского 70-го гвардейского мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия и другие российские подразделения, базирующиеся в Крыму).
Аналитики добавляют, что общая численность обороняющихся на этом направлении российских войск составляет более 75 тысяч человек, включая мобилизованных украинцев с временно оккупированных территорий Крыма, Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, военное командование РФ формирует на крымском направлении новые подразделения из мобилизованных.
- Также эксперты отмечали, что российские попытки атаковать Авдеевку Донецкой области за прошедшие сутки провалились – их наступление может превратиться в "биение в бетонную стену".
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