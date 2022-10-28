Россияне готовятся к обороне Херсона, однако это не остановит наступление ВСУ на правом берегу Днепра, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что, несмотря на активную ротацию войск россиян в Херсоне, тактика и стратегия действий Вооруженных сил Украины по деоккупации Херсонщины останется неизменной
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Действительно, когда мы говорим о деоккупации правого берега Днепра на Херсонщине, тактика и стратегия действий Вооруженных сил Украины остается неизменной. Мы сочетаем комбинацию дальнобойных средств поражения и давления по всей линии столкновения. Однако на этом участке фронта действительно сохраняется большая российская группировка. Основу их часть составляют десантные войска, которые считаются наиболее боеспособными», – пояснил Згурец.
Аналитик добавил, что россияне активно производят ротацию войск в Херсоне.
"По разным оценкам на Херсонщине и в Херсоне находится от 10 до 15 тыс. личного состава российских войск. Россияне проводят ротацию этих подразделений под видом эвакуации гражданского населения из Правобережья. Я думаю, что тактика действий ВСУ не изменится. Вопрос в том, что увольнение Херсон может занять больше времени", - добавил он.
- 28 октября в Генштабе сообщили, что около 1000 мобилизованных солдат России отправили для усиления группировки противника на правобережной части временно занятой территории Херсона.
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