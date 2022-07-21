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Россияне готовятся к наступлению на Запорожье, поэтому блокируют выезд людей из города, - депутат облсовета Лишенко

21 июля, 2022 четверг
10:02
война с Россией

Сергей Лишенко, депутат Запорожского облсовета, считает, что оккупанты из жителей области делают живой щит, чтобы осуществлять переброску военной техники, личного состава для очередной попытки наступления на Запорожье

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.

Депутат облсовета прокомментировал перекрытие российскими военными дороги в направлении Запорожья.

"Это очередное блокирование людей, и периодически такое происходит. Как правило, перекрытие дороги связано с попытками оккупационных войск начать наступление на Запорожье. То есть они создают из жителей Запорожской и Херсонской областей живой щит и, прикрываясь им, производят переброску военной техники, личного состава для очередных попыток, чтобы начать атаку на Запорожье. Об этом на прошлой неделе сообщали официальные СМИ, что ожидается наступление. Соответственно, происходит подготовка к очередному наступлению", - отметил Сергей Лышенко .

Лышенко добавил, что, к счастью, работает российская коррупция, а нам на пользу, потому что за деньги люди уезжают из города.

  • 19 июля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что около тысячи российских военных двинулись в направлении Запорожья с Донетчины.
  • 20 июля Энергоатом сообщал, что оккупанты хотят загнать в энергоблоки ЗАЭС военную технику, чтобы уберечься от ударов ВСУ

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Запорожье
Херсонщина
Запорожская область
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