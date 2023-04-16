Начать разговор хочу со странной, но масштабной утечки информации. Российские спецслужбы и СМИ пытаются спекулировать на этом, но в любом случае мы видим насколько обеспокоено разведсообщество как США, так и Европы.

Как вы сказали, в общем-то, это довольно сложное дело, особенно судя по действиям американцев после обнародования информации. Прежде всего, это похоже на правду, поскольку там была правильная информация, которая очень похожа на инструктаж, который подготовили для кого-то спецслужбы, такой себе брифинг не только об Украине, но и о мире в целом. Мне это очень напоминает вводный инструктаж для кого-то, недавно перенявшего полномочия. Такие брифинги проводят для тех, кто только начинает работать в Госдепартаменте, в Белом доме, Пентагоне и т.п. Некий брифинг о текущей позиции в глобальном масштабе. И это бы так и было, если бы указанные в документах данные не были подделаны. То есть кто-то нашел эти документы, передал их, например, россиянам, поэтому были изменены некоторые цифры и информация на страницах об Украине, чтобы ее позиция выглядела хуже, а российская – лучше.

Не могу комментировать страницы о других союзниках и других регионах мира, потому что я не видел ни одной из них. Ознакомился только со страницами об Украине, но очевидно, что они неактуальны, поскольку там представлена информация многомесячной давности. Поэтому заявления британского министерства обороны о том, что много информации там не соответствует действительности, действительно правдивы. Эта информация неправдива, потому что она устарела. Эта утечка без сомнения огорчит союзников, передающих США информацию. Это удар по таким странам, как Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, имеющим тесные связи в разведке, и теперь они будут думать о том, можно ли вообще передавать Америке информацию, чтобы она случайно куда-то не просочилась. Так что это, непременно, неприятная история. Думаю, тот факт, что Америка шпионит за определенными своими союзниками, за которыми ей не нужно шпионить, которым она может просто задать вопросы и получить правдивые ответы, тоже беспокоит многих. Я вполне уверен, что Великобритания дает правдивую информацию США, равно как и Австралия, Новая Зеландия, Тайвань и другие страны. У них нет причин лгать. Это также окажет негативное влияние на социальные настроения и поэтому Америке придется приложить немало усилий, чтобы убедить людей, что такое больше не повторится. Но на самом деле американцы должны были быть готовы к тому, что нечто подобное может произойти. Ведь после того, как до секретных документов дотянулась рука Трампа, было совершенно ясно, что их контроль над документами оставляет желать лучшего. Я несколько раз писал об этом в Твиттере и о том, что им нужно пересмотреть свое обращение с такого рода стратегической информацией. Ибо если дотянулся Трамп, то это мог сделать любой.

Теперь по Украине. Во-первых, утечка выдала одну или две вещи стратегической важности, одной из которых является вопрос противовоздушной обороны, но это на самом деле может сыграть и на пользу, потому что на таком уровне акцентируется, что украинцы исчерпывают свои оборонные ракеты, о чем, собственно, кто угодно может догадаться, так что это скорее оказывает давление на международное сообщество, чтобы в конечном итоге предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны. Мне известно, что

США сейчас пытаются ускорить поставки систем ПВО и ракет в Украину, чтобы предотвратить то, о чем идет речь в отчете разведки, а именно, чтобы в Украине не закончились ракеты.

Не все так плохо в том, что эта информация стала публичной. Главное, в документах речь не идет о том, как, где и когда Украина перейдет в контрнаступление. Противнику остается только об этом догадываться, как и об уровне готовности, но опять же этот уровень готовности был обнародован оборонными ведомствами Великобритании, Швеции, Германии, а также многие граждане говорили о том, когда их оборудование поедет в Украину, и какие учения проходят. Так что все это давно обсуждалось, и никакой новизны в этом нет. Украина может быть уверена, что Россия особым образом не сможет воспользоваться этими документами, а вопрос противовоздушной обороны в скором времени будет закрыт.

Если взглянуть на это в более широком контексте, то это настоящий позор для США. Теперь от них ожидается максимальная бдительность. Они должны найти крыс и залатать дыры в нынешней системе безопасности.

Это означает, что враг таким образом пытался повлиять на принятие решений по определенным стратегическим направлениям: США, Великобритания и ЕС, и конечно Украина. Мы прекрасно понимаем, что у Украины есть несколько вариантов стратегического развития событий и все они могут быть применены в зависимости как от изменений на поле боя, так и поставки нового вооружения.

Интересно почему Россия это обнародовала. Я очень долго думал об этом, и многие мои друзья, анализирующие подобные вещи, также не могут однозначно сказать, что именно Россия хотела этим донести. В первую очередь это было нацелено на внутреннего потребителя, чтобы показать, что Россия воюет против Америки. Им это нужно для мобилизации, чтобы убедить людей идти добровольцами воевать за Россию, ведь просто воевать против Украины – это не то же, что защищать Россию против Запада. Поэтому они будут очень активно использовать эту информацию, чтобы показать, что Запад коррумпирован, слаб и делает много плохого, в отличие от России, которая, как мы знаем, совершенна и свята. Так что это было сделано для россиян.

Они также будут рассматривать этот инцидент как возможность отдалить Украину от США, а поскольку Россия всегда ошибается в этом вопросе, ей никогда не придет в голову, что на самом деле это может сблизить Украину и США, потому что сейчас Америка пристыжена, а это значит, что она однозначно будет наращивать свои усилия. Думаю, что Россия опять же просчиталась.

Есть еще и третий момент, который, конечно, поднимает авторитет России в глазах Китая, потому что Россия сейчас ничто в этой войне без Китая, и они это хорошо знают. А публичные разговоры о том, что США готовы бороться с Китаем, фактически сейчас сближают Китай и некоторые другие страны с Россией, чем до утечки информации. Вот каковы были их ключевые цели. Но на самом деле влияние не такое колоссальное, как на это надеялись. Обнародованная информация скорее административно-оперативная, чем оперативная. И как я уже говорил, это старая информация о том, что происходило три-четыре месяца назад.

Россия начинает все больше подгребать свое население, чтобы восполнять потери на фронте. Также видим увеличение интенсивности производства оружия как в России, так и через договоренности за рубежом. Мы не знаем, как будут складываться отношения в оборонной сфере между Россией и Китаем или Индией.

Думаю, что в первую очередь у России все еще есть серьезные намерения втянуть Беларусь в войну на определенном этапе, и она

попытается использовать белорусов и северный фронт, потому что это слишком большая возможность для России, чтобы ею не воспользоваться.

Может быть, не сейчас, может быть, через три-шесть месяцев или через год. Так что это упускать из виду нельзя.

Важно, что Россия на данный момент владеет инициативой. С военной точки зрения, отдать инициативу – это преступление. Вы должны отнять ее у врага. Пока инициатива на стороне россиян, значит, они могут перебрасывать свои резервы, куда им вздумается. И Украина вынуждена перебрасывать свои силы туда, где темп задает Россия. У украинцев нет другого выбора, кроме как направлять резервы, например, в Бахмут сейчас, но подозреваю, что Россия на Бахмуте не остановится, продолжит атаковать в одном или двух других местах, постоянно пытаясь растянуть линию фронта за пределы способности Украины обороняться. И это довольно хорошо удается на нескольких участках. Украина держится, но если россияне будут продолжать действовать таким образом, то неизбежно где-то совершат прорыв, потому что на данный момент Украина не имеет достаточного количества фронтовых войск необходимого качества, и здесь я имею в виду не только людей, но и боеприпасы, оружие и технику в оборонной позиции.

То, что

Россия постарается сделать в краткосрочной перспективе, - это заставить Украину использовать контратаковые ресурсы в оборонных целях.

Если их будут задействовать в обороне, то контратаки будут отдаляться с линией горизонта. По-моему, именно на этом сосредоточена сейчас РФ.

В долгосрочной перспективе Россия хочет пережить лето на той же позиции, на которой она находится сейчас, возможно, немного продвинувшись вперед, на 10-15 километров. Удержание позиций вполне удовлетворит, потому что Россия считает, что если им удастся продержаться еще шесть-восемь месяцев, то западная поддержка иссякнет. А иссякнет потому, что в странах Запада самих не хватает боеприпасов и техники.

Россия также надеется, что Китай будет продолжать давление на Тайвань, потому что в таком случае США будут вынуждены рассеивать свое внимание. И это очень тревожно, ведь Америка не захочет отдавать все необходимое Украине, если придется вести войну на Дальнем Востоке. Китай уже оказывает России большую услугу, продолжая давить на Тайвань. Это очень весомый фактор.

Не думаю, что Индия станет на сторону России, потому что, в конце концов, Индия – это демократия, и хотя тамошнее правительство очень неохотно относится к поддержке Украины, большинство людей в Индии – замечательные и приятные люди. Они видят, что происходит в Украине. Они видят такие вещи, как недавнее обезглавливание солдата, и это их возмущает. Об их общем недовольстве действиями россиян можно прочесть в прессе и услышать в СМИ. Разница между правительством и населением в Индии огромна.

Но Россия получает поддержку от Северной Кореи и Ирана. Тревожно то, что другие страны могут присоединиться к России, поскольку среди многих аналитиков сейчас существует мнение, что мир выстроился в очередь, чтобы присоединиться к одной из сторон - либо к США, либо к России и Китаю с возможностью предстоящей эскалации военных действий. То, что некоторые страны не видят ничего плохого в том, что делает Россия, вызывает беспокойство. И потому в долгосрочной перспективе это нехорошо, как для Запада, так и для Украины.

Итак, мой вывод из этого очень прост -

Украине крайне необходимо разобраться с правительством. Нужно правительство талантов, лучших из лучших, а не правительство друзей.

Необходимо также разобраться с оборонной промышленностью в Украине, чтобы наконец самой производить вооружение. Если это не будет сделано в долгосрочной перспективе, то через год-полтора Украина может иметь реальные проблемы, особенно если Китай будет продолжать давить на Тайвань.

Если взглянуть на российскую систему противовоздушной обороны, то возникает вопрос, есть ли у россиян достаточное количество систем, которые могли бы остановить несколько сотен дронов. И как бы этот удар дронов мог повлиять на психоэмоциональное состояние жителей Москвы?

Эту армию беспилотников еще предстоит увидеть. И даже если у вас будет такая армия, даже если дроны будут много летать в Россию, не думаю, что это что-то изменит к лучшему, потому что правда заключается в том, что единственные, кто может занять и удерживать позиции, то есть вернуть Донбасс и Крым , – это пехотные войска. Вы можете иметь армию беспилотников и можете нападать на Россию, но Россия огромна. Она огромна, и я уверен, что в принципе не найдется такого количества беспилотников, чтобы атаковать всю Россию. На самом деле, нанося удары по России, вы увеличите шансы, что война будет продолжаться, потому что тогда еще больше россиян мотивируются воевать против Украины. Поэтому столь активные действия в России могут быть контрпродуктивными. Но суть состоит в том, что независимо от того, сколько вы будете убивать в России, вы должны двигаться вперед и отвоевывать свои территории, отвоевывать Крым, потому что их так просто никто не отдаст.

А у Путина есть план по второму этапу большой войны? Мы ведь понимаем, что все путинские приготовления не будут ограничиваться исключительно войной с Украиной. Ведь процесс оккупации Беларуси продолжается, подписан ряд соглашений по военному сотрудничеству, а это означает, что возможно новое направление или давления, а может действительно военной агрессии. Речь, конечно, идет о стратегически важном Сувалкском коридоре в Калининградскую область. Путин может начать оказывать давление на Польшу и страны Балтии.

Не вижу перспектив значимых действий Путина в Сувалкском коридоре. Этому есть две причины. Первая состоит в том, что он фактически защищен с военной точки зрения. То есть, там наготове литовцы, немцы, поляки и американцы. Вторая причина – это то, что через центр Сувалкского коридора построена огромная автомагистраль. Если вы там не были, вам стоит поехать и увидеть ее, и это, по сути, самая большая противотанковая оборона, которую когда-либо видел мир, потому что автострада имеет огромные рвы с обеих сторон. Поэтому коридор действительно легко защищать, а белорусы вообще не имеют возможности пересечь эту автомагистраль милитарно. Важно, что россияне не собираются покидать Калининград, потому что если они перейдут в Сувалкский коридор, то американцы сразу же за ними зайдут в Калининград. Сувалкский коридор не следует рассматривать как предмет для беспокойства. Для России было бы бессмысленной ошибкой пытаться что-то там сделать. Но в долгосрочной перспективе очевидно, как заявлял

Путин и его команда они хотели бы войти в страны Балтии и, возможно, вернуть Финляндию. На данный момент у них просто нет такой возможности.

Качественной пехоты у них недостаточно, а НАТО готово воевать в этих регионах, обладая большой силой. Поэтому если Путин рассматривает это как долгосрочную цель, то речь идет о 10-20 годах до того, как это станет возможным. Через 10-20 лет мир, как и сама Россия, точно не будут такими, как сейчас. Поэтому такие путинские амбиции – нереальны. Я бы больше беспокоился о намерениях Путина на ближайшие два года, чем на долгосрочную перспективу.

Россияне продолжают разворачивать свою военную машину. Есть ли положительные сдвиги по поставкам вооружения для Украины? Возможно по F16 или тяжелой бронетехнике в надлежащем количестве?

Что касается первого вопроса, если Россия будет и дальше задействовать старое оснащение, то в их диспозиции фактически бездонные ресурсы. Они ведь сохранили все со времен Второй мировой войны. Все, что они когда-либо производили, все они сохранили. У них все еще есть, как известно, тысячи танков Т-55 и десятки тысяч человек. Поэтому у России все еще есть много ресурсов, которые можно задействовать против Украины. Есть определенная неясность по поводу боеприпасов. Непонятно, действительно ли они у них заканчиваются. Подозреваю, что нет, ведь в бункерах в Сибири, на Урале и в других неприкосновенных пока местах все еще хранятся боеприпасы. Однозначно, что они стары и особенно эффективны не будут. Кроме того, многие артиллерийские орудия, задействованные на битве в Украине, сейчас полностью изнашиваются. Многие из них сломаются уже в ближайшие месяцы, потому что за последний год из них было выпущено слишком много снарядов. Так что многие из этих орудий выйдут из строя, и это значительно усложнит их положение. Их ресурсы – это много низкокачественного оборудования и низкоквалифицированных людей, которых у них остается очень много. Поэтому они смогут атаковать в разных местах или просто эффективно использовать людей в качестве боеприпасов. В ближайшем будущем мы точно не увидим, что Россия внезапно остановится. Возможности Украины с точки зрения ресурсов всегда будут меньше, чем у России. И это значит, что украинская армия должна начать воевать разумно и гораздо более эффективно использовать технологии, чем она это сейчас делает. Есть еще много сфер, где Украина в военном плане работает неэффективно, и я об этом уже писал. Я мог бы написать о многом другом, что можно было бы улучшить. Бутусов, к примеру, всегда задает вопрос: когда мы будем делать выводы? Когда мы в Украине начнем изменять и улучшать то, как мы воюем, начнем улучшать наш бизнес, потому что воевать с Россией, используя те же действия и ту же логику, что и россияне, значит гарантировать потери – потери вооружения, но главное потери сотен и сотен жизней.

Есть много вещей, которые Украина должна сделать. Речь идет не только об оборудовании. Учения, в частности коллективные учения очень важны, как и улучшение использования связи и общего понимания, как воевать лучше.

Какие главные черты стратегии наступления россиян? На что следует обратить внимание?

С политической точки зрения, Россия хочет полностью покорить себе Украину, почти так, как она это сделала с Беларусью, Молдовой, и в значительной степени с Грузией, то есть через пророссийские правительства, заключение и убийство всех инакомыслящих. Россия стремится, чтобы Украина снова стала ее сателлитом.

Генеральный штаб РФ нацелен прорвать украинскую оборону. Им это нужно не только с военной точки зрения, но и с военно-политической, чтобы показать Путину, что они способные генералы, которые могут воевать и побеждать. В случае если в ближайшее время побед не будет, есть высокая вероятность, что некоторые из этих генералов будут в конце концов устранены, а на их место придут новые. И я убежден, что такие люди, как Герасимов, никак этого не хотят. Он сделает все возможное, чтобы использовать все имеющиеся ресурсы, а также найти новые внутри России, ведь они там есть. В разных частях страны есть военная техника, которую они еще не трогали, и он захочет привезти ее на передовую, чтобы получить преимущество над Украиной. Не думаю, что речь идет о юге, потому что они строят огромные оборонительные сооружения везде, в том числе и на восточном берегу Днепра в Херсоне. Они прибегают к фортификации, потому что не намерены там атаковать. Они не хотят, чтобы их атаковали через Днепр, а в случае контратаки готовятся к тому, чтобы она была там, где им выгодно. Именно поэтому они будут пытаться атаковать в других местах, чтобы попытаться заставить Украину атаковать там, где сильнее всего в плане обороны. Они будут усиливать свою оборону, чтобы остановить любое контрнаступление. Россияне также будут думать, что Украина не будет атаковать в районе Бахмута или Авдеевки, потому что это места, где они атакуют. Так что, наверное,

наиболее уязвимым местом для России является Бахмут, даже если они сейчас там атакуют.

Им некуда деваться, ведь на кону не только карьеры и будущее, на кону жизни российских генералов. Я имею в виду, что в случае невыполнения поставленных задач их просто убьют. Вот почему они так шевелятся.