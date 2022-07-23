Об этом сообщает Институт исследования войны - ISW .

По данным экспертов из США, украинские войска удерживают плацдарм на реке Ингулец возле Лозового. Россияне продолжали сосредотачиваться на обороне ранее занятых позиций и пытаются предотвратить наступление украинских войск на Южном направлении.

В ISW обращают внимание, что оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что российские войска минируют дороги и берега реки Ингулец в районах, граничащих со Снигиревкой и Зеленодольском, что свидетельствует о том, что российские войска могут готовиться к контрнаступлению Украины в этом районе.

Американские аналитики констатируют, что украинские силы продолжают угрожать российским опорным пунктам логистики в Южном направлении. В частности, 22 июля украинские войска уничтожили пять российских опорных пунктов и два российских склада боеприпасов в районе Зелендольска и Скадовска Херсонской области.

В то же время, ISW не может подтвердить слухи об окружении украинцами российских войск под Высокопольем.

23 июля в ОК "Юг" сообщили, что на Южном направлении за минувшие сутки были уничтожены 93 российских захватчика , украинская авиация нанесла удары по двум вражеским опорным пунктам в Херсонской области и по скоплению силы и техники в Николаевской области.

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