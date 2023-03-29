Об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"В Мелитополе появились офисы и представители всех партий РФ, а у гауляйтера теперь есть приехавший из Крыма заместитель "по организации выборов". Но выборов не будет, потому что россияне просто нарисуют результаты, как было с фейковым референдумом", - заявил Федоров.

По словам мэра, Мелитополь оккупанты сделали так называемым центром временно оккупированной Запорожской области. Кроме того, россияне образовали ячейки российских партий, а также организовали "избирательную комиссию".

По словам Федорова, "избирательный процесс" контролирует политтехнолог Сергей Толмачев, ставший так называемым заместителем оккупационного "губернатора" Евгения Балицкого.