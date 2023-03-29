Россияне готовятся к фейковым выборам на временно оккупированном Запорожье, - мэр Мелитополя
Ставленики РФ планируют провести "выборы" на временно оккупированных территориях Запорожской области, в частности, в Мелитополе
Об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"В Мелитополе появились офисы и представители всех партий РФ, а у гауляйтера теперь есть приехавший из Крыма заместитель "по организации выборов". Но выборов не будет, потому что россияне просто нарисуют результаты, как было с фейковым референдумом", - заявил Федоров.
По словам мэра, Мелитополь оккупанты сделали так называемым центром временно оккупированной Запорожской области. Кроме того, россияне образовали ячейки российских партий, а также организовали "избирательную комиссию".
По словам Федорова, "избирательный процесс" контролирует политтехнолог Сергей Толмачев, ставший так называемым заместителем оккупационного "губернатора" Евгения Балицкого.
- 26 марта стало известно , что на временно захваченной территории Запорожской области после каждого взрыва кафиры усиливают фильтрационные мероприятия - в застенках держат около 500 жителей Мелитополя.
- Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области утром 29 марта прогремели несколько взрывов в разных районах города.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.49
Покупка 37.49Продажа 38.34
-
EUR
Покупка 40.31Продажа 41.19
- Актуальное
- Важное