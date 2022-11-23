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OPINION

Россияне готовятся к битве за Мариуполь и Бердянск

Владимир Воля
23 ноября, 2022 среда
16:09
Мнение

Зачем Россия запретила вход в Азовское море для судов, загруженных не в российских портах?

1. Опасения, что одно из таких судов может быть использовано для подрыва арок моста через Керченский пролив. Или для диверсий в портах Азовского моря.

2. Намерение "спрятать" в Азовском море от украинских морских беспилотников самые ценные корабли. В первую очередь те, из которых запускаются ракеты по объектам на территории Украины.

Россияне уже заявляли, что для запуска беспилотников в сторону Севастополя были использованы грузовые суда, задействованные в зерновых перевозках. Вероятно, что российские военные так думают на самом деле. Потому боятся за свои корабли.

3. Подготовка к битве за Мелитополь и Бердянск.

Если украинским войскам удастся продвинуться и перекрыть огнем артиллерии или физически все перевозки через Мелитополь, то через Азовское море будет осуществляться обеспечение российской группировки на левом берегу Днепра.

– Для противодействия украинскому наступлению по этому направлению Россия использует корабельную артиллерию. Пока это направление выглядит неизбежным, учитывая географический фактор. Особенно это касается Мелитополя. (На карте обозначен вероятный театр активных боевых действий).

- Если украинским войскам удастся продвинуться и перекрыть огнем артиллерии или физически движение все перевозки через Мелитополь, через Азовское море будет осуществляться обеспечение российской группировки на левом берегу Днепра. Обеспечение этой группировки есть и будет под постоянным разрушительным давлением украинской артиллерии с правого берега Днепра (На карте отмечено молниями с учетом дальности поражения).

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Об авторе. Владимир Воля, политолог, международник

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