Россияне готовятся к бегству с севера Крыма, в Армянске заминировали химический завод
Россияне готовятся к бегству с севера временно оккупированного Крыма, в том числе из Армянска, где они заменяли химический завод "Крымский титан"
Об этомсообщает Центр нацсопротивления.
"Россияне отдали распоряжение оккупационным администрациям на севере временно оккупированного полуострова по подготовке "эвакуации"", - говорится в сообщении.
Так, захватчики формируют списки жителей, которых принудительно вывезут в глубь полуострова или на территорию РФ.
"В частности, по информации от крымского подполья, соответствующая подготовка уже состоялась в г. Армянске", - рассказали в ЦНС.
По данным подполья, в первую очередь вывезут представителей оккупационных администраций и их семьи, а также технику и документы.
"В то же время россияне требуют списки материально-культурных ценностей, которые они планируют угнать в РФ", - добавили в Центре.
- Ранее глава Херсонской ОВА Прокудин сообщал, что оккупанты заминировали химический завод "Крымский титан" на временно оккупированном полуострове.
Читайте также: Россияне могут превратить завод "Крымский титан" в химическую бомбу, - главный редактор издания BlackSeaNews Клименко
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