Россияне готовятся к бегству с севера Крыма, в Армянске заминировали химический завод

Об этомсообщает Центр нацсопротивления.

"Россияне отдали распоряжение оккупационным администрациям на севере временно оккупированного полуострова по подготовке "эвакуации"", - говорится в сообщении.

Так, захватчики формируют списки жителей, которых принудительно вывезут в глубь полуострова или на территорию РФ.

"В частности, по информации от крымского подполья, соответствующая подготовка уже состоялась в г. Армянске", - рассказали в ЦНС.

По данным подполья, в первую очередь вывезут представителей оккупационных администраций и их семьи, а также технику и документы.

"В то же время россияне требуют списки материально-культурных ценностей, которые они планируют угнать в РФ", - добавили в Центре.

Ранее глава Херсонской ОВА Прокудин сообщал, что оккупанты заминировали химический завод "Крымский титан" на временно оккупированном полуострове.

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