Россияне готовятся бомбить Одессу, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска РФ готовятся бомбить Одессу
Об этом он сказал на брифинге.
"Они готовятся бомбить Одессу. Россияне всегда приезжали в Одессу, всегда чувствовали в Одессе только тепло, только искренность. А что теперь? Бомбы против Одессы, артиллерия против Одессы, ракеты против Одессы – это будет военное преступление", – заявил президент.
Он добавил, что бомбардировка Одессы будет и историческим преступлением.
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