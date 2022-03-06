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Война с Россией: хроника
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Россияне готовятся бомбить Одессу, - Зеленский

6 мартa, 2022 воскресенье
12:37
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска РФ готовятся бомбить Одессу

Об этом он сказал на брифинге.

"Они готовятся бомбить Одессу. Россияне всегда приезжали в Одессу, всегда чувствовали в Одессе только тепло, только искренность. А что теперь? Бомбы против Одессы, артиллерия против Одессы, ракеты против Одессы – это будет военное преступление", – заявил президент.

Он добавил, что бомбардировка Одессы будет и историческим преступлением.

  • Напомним, ветеран российско-украинской войны Марченко возглавил Одесскую военную администрацию.
  • Бунт на корабле: морпехи РФ отказались высадиться на заминированный пляж Одессы
  • Российский десант пытался высадиться в районе Коблево в Одесской области, враг отступил с потерями
  • 3 марта новоназначенный глава областной военной администрации Одесщины полковник Максим Марченко заверил, что Одесса и область была, есть и будет под флагом Украины.

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