Россияне готовятся бомбить Одессу, - Зеленский

Об этом он сказал на брифинге.



"Они готовятся бомбить Одессу. Россияне всегда приезжали в Одессу, всегда чувствовали в Одессе только тепло, только искренность. А что теперь? Бомбы против Одессы, артиллерия против Одессы, ракеты против Одессы – это будет военное преступление", – заявил президент.



Он добавил, что бомбардировка Одессы будет и историческим преступлением.

Напомним, ветеран российско-украинской войны Марченко возглавил Одесскую военную администрацию.

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