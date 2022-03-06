Россияне готовят вторую волну широкомасштабного наступления на территорию Украины, к которой нужно быть готовыми и сплоченными – Данилов
Россияне готовят вторую волну широкомасштабного наступления на территорию Украины. Пока стратегически важными остаются Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Продолжается одиннадцатый день героического национального сопротивления! Мы выдержали первую, наиболее тяжелую волну атаки российских орков. Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевщины и Харьковщины, Черниговщины и Николаевщины. Украинское войско дает достойный отпор, и день нашей победы над русской химерой приближается с каждым днем, но враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны подойти максимально готовыми и сплоченными", - говорится в сообщении.
Он отмечает, что стратегически важными сейчас остаются города Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса. Оккупанты пытаются взять ключевые города в окружение, обескровить украинские вооруженные силы и создать ситуацию гуманитарной катастрофы для гражданского населения. Основное внимание командование российских оккупационных войск переносит на юг, пытаясь лишить Украину выхода в Черное и Азовское моря, что, по их мнению, создаст условия экономического подавления украинского сопротивления. Также враг не оставляет надежды завладеть Киевом и формирует ресурсы для оцепления Днепра.
Данилов отмечает, что с украинской стороны происходит перегруппировка, пополнение свежим резервом и насыщение украинской армии новейшим вооружением.
"Никогда не сражайтесь с украинцами, рано или поздно мы придем к вам, чтобы вернуть все накопленные вами долги, а счет набежал на столетье вперед", - подытожил он.
- Напомним, Кремль окончательно отверг попытки скрывать свои намерения – они пришли уничтожать Украину и уничтожать украинский народ. Пока они не хотят признать свое фиаско, но это время уже близко, говорит Алексей Резников.
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