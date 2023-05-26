Об этом 26 мая сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Отмечается, что цель российских войск – усложнить украинским силам безопасности и обороны освобождение оккупированных территорий.

"Цель - усложнить освобождение оккупированных территорий нашим силам безопасности и обороны. Планируют апеллировать к международным структурам для прикрытия своих примитивных гестаповстких ИПСО, ничего у них не получится. Энергодар Наш!" - говорится в сообщении.