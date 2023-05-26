Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне готовят в ближайшее время ядерные провокации на ЗАЭС, - разведка

Россияне готовят в ближайшее время ядерные провокации на ЗАЭС, - разведка

26 мая, 2023 пятница
21:17
Война с Россией

Российские оккупанты в ближайшее время готовят "ядерные провокации" на Запорожской атомной электростанции

Об этом 26 мая сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Отмечается, что цель российских войск – усложнить украинским силам безопасности и обороны освобождение оккупированных территорий.

"Цель - усложнить освобождение оккупированных территорий нашим силам безопасности и обороны. Планируют апеллировать к международным структурам для прикрытия своих примитивных гестаповстких ИПСО, ничего у них не получится. Энергодар Наш!" - говорится в сообщении.

  • Российские военные в последние недели укрепляли оборонительные позиции на оккупированной Запорожской атомной электростанции в ожидании контрнаступления ВСУ.
  • 19 мая войска РФ нанесли удары с артиллерии по местности возле Энергодара, где проживает большинство работников ЗАЭС.
Украина
Россия
оккупированные территории
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
Читайте также:
Ігор Клименко
25 мая, 2023 четверг
В МВД анонсировали наказание для мужчин, нелегально уехавших из Украины во время войны
25 мая, 2023 четверг
Storm Shadow в комбинации с ракетами-обманками выполнили задачу по уничтожению объектов противника в Луганске, - военный эксперт Свитан
Автор
24 мая, 2023 среда
Китай нам не друг. Как Пекин хочет подмять нас под себя и отдать Крым РФ
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.13
    Покупка 37.13
    Продажа 37.66
  • EUR
    Покупка 40.04
    Продажа 40.88
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
26 мая
22:11
НАТО
Германия развернет систему ПВО Patriot в Литве для защиты саммита НАТО
21:55
Выступал против вторжения в Украину: в России фронтмэна "Би-2" Егора Бортника признали иноагентом
21:52
Обзор
Украина – в НАТО с оккупированными территориями, ОДКБ может распасться. Акценты мировых СМИ 26 мая
21:51
Зеленский о предоставлении Украине ПВО: модернизируем оборону быстрее, чем предполагали полгода назад
21:11
НКРЭКУ предлагает правительству утвердить тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,88 грн/кВт-ч
20:55
В Мариуполе в районе Азовстали прогремели два взрыва, - советник мэра
20:33
В Великобритании пара потратила более $250 тысяч, чтобы убрать граффити Бэнкси из своего дома
20:05
OPINION
Неоплаченные долги душат. А дареное редко бывает чистым подарком
20:02
Украина способна победить Россию, а мир должен все для этого сделать, - Джордж Буш-младший
20:00
Обзор
Победные новости 457 дня войны: почти полсотни ракет и миллион патронов от Канады, пограничники отбили атаку оккупантов на Авдеевском направлении
20:00
Обзор
"Шахтер" – чемпион? Состав сборной Украины по футболу и соперницы наших теннисисток на "Ролан Гаррос": Обзор событий украинского спорта за 20-26 мая
19:52
Послы ЕС согласовали санкции против граждан Молдовы, причастных к дестабилизации страны
19:26
Экс-посол США назвал механизм, благодаря которому удастся привлечь Путина к ответственности
19:09
Обновлено
В Киеве глава одного из райсудов насмерть сбил нацгвардейца. Водителя заставят сдать биоматериалы
19:00
В Донецкой области российские военные грабят частные дома под предлогом "контрдиверсионных мероприятий"
18:56
Эксклюзив
Появилось понимание, что войну можно переносить в РФ и апокалипсиса не произойдет, - военный эксперт Черник
18:49
Эксклюзив
Виталий Портников
Призываю политиков и журналистов говорить правду своим соотечественникам о возможных вариантах развития событий, - Портников
18:45
Обзор
От "Миссии Кандагар" до "Рисков и побочных эффектов": что посмотреть на выходных
18:14
Россияне нанесли удар авиабомбой по Донетчине: разрушен клуб, где проводили Нью-Йоркский литературный фестиваль
18:11
Офицер ВСУ Штефан показал новое видео с Залужным и обратился к российским пропагандистам
18:01
OPINION
"В Украине даже воздух другой..."
17:53
"Тугой с мячом": экс-футболист МЮ жестко раскритиковал игру Мудрика в последнем матче "Челси"
17:52
Папа Римский заявил, что возвращение Россией оккупированных территорий в Украину является "политической проблемой"
17:49
В Бахмуте и Авдеевке остаются 8 детей, родители категорически отказываются эвакуироваться
17:48
Жительнице Мелитополя, работавшей "замминистра образования" у оккупантов, сообщили о подозрении
17:46
Украину могут взять в НАТО даже с оккупированными территориями, как это было с Западной Германией – NYT
17:31
Силы Сербии приведены в полную боевую готовность и получили приказ приблизиться к границе с Косово
17:25
Инфографика
УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 28-го тура
17:23
Эксклюзив
Если ракета-перехватчик ударит по ядерному оружию, ядерного взрыва не будет, - военный эксперт Черник
17:08
Эксклюзив
Вторые сутки на сайте президента Украины невозможно добавить подпись ни к какой петиции, - сокоординатор движения "Простор Свободы"
17:00
Анонс
В Украине находят склады гуманитарки. Куда девается помощь
16:59
Мирон Маркевич
Маркевич опроверг информацию о переговорах с "Карпатами"
16:54
"Бой длился около 10 часов": украинские пограничники отбили атаку оккупантов на Авдеевском направлении
16:42
Обновлено
СМИ сообщили, что у отца нового заместителя главы СБУ есть паспорт РФ. В Службе безопасности прокомментировали
16:32
ФСБ
На временно оккупированные территории Запорожской области прибыли с обысками представители ФСБ: что ищут
16:28
Цель операции на Белгородщине достигнута. Легион "Свобода России" обещает "демилитаризованную зону" на всех приграничных с Украиной регионах РФ
16:22
PR
Как выбрать ноутбук в подарок: универсальный Lenovo, премиальный Apple или Acer на стиле?
16:21
УАФ объявил состав сборной Украины по футболу на июньские матчи
16:21
Обновлено
Россияне ударили по медучреждению в Днепре: погибли уже три человека, по меньшей мере 30 получили ранения
16:17
Проводили зачистки на ВОТ: девяти боевикам "Л/ДНР" грозит пожизненное заключение
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV