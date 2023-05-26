Россияне готовят в ближайшее время ядерные провокации на ЗАЭС, - разведка
Российские оккупанты в ближайшее время готовят "ядерные провокации" на Запорожской атомной электростанции
Об этом 26 мая сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.
Отмечается, что цель российских войск – усложнить украинским силам безопасности и обороны освобождение оккупированных территорий.
"Цель - усложнить освобождение оккупированных территорий нашим силам безопасности и обороны. Планируют апеллировать к международным структурам для прикрытия своих примитивных гестаповстких ИПСО, ничего у них не получится. Энергодар Наш!" - говорится в сообщении.
- Российские военные в последние недели укрепляли оборонительные позиции на оккупированной Запорожской атомной электростанции в ожидании контрнаступления ВСУ.
- 19 мая войска РФ нанесли удары с артиллерии по местности возле Энергодара, где проживает большинство работников ЗАЭС.
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