Россияне готовят ударную группировку для наступления на Юге Украины, - военный эксперт Гетман
Военный эксперт Алексей Гетман считает, что россияне готовятся к наступательным операциям на Юге Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"35 армия РФ, которую опрокидывают на Херсонщину, была под Изюмом. Именно под Изюмом эту армию почти полностью уничтожили Вооруженные силы Украины. Из-за этого все руководство этой армии было изменено. 35 армия РФ имеет боевой опыт и ее применяют тогда, когда планируют наступательные операции ", – объяснил Гетман.
Военный эксперт считает, что российские войска готовятся и планируют наступление в Херсонской области в ближайшее время.
"Действия кафиров на Херсонщине отнюдь не похожи на подготовку к обороне. Поскольку они не строят фортификационные сооружения и не окапываются. Россияне формируют ударную группировку для наступательных действий на Юге Украины. Как это все будет происходить, мы сможем увидеть в ближайшее время. Я считаю, что россияне начнут наступление 5-6 августа", – добавил он.
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