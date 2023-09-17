Россияне готовят Токмак стать "опорой" для второй линии обороны, - британская разведка
В последние дни российские войска, вероятно, усилили оборону вокруг временно оккупированного Токмака Запорожской области. Оккупанты подкармливают город, чтобы он стал их опорой для второй линии обороны
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
По их данным, в городе, расположенном примерно на 16 км позади текущей линии фронта, россияне разворачивают дополнительные блокпосты и противотанковую оборону типа "еж".
Кроме того, они роют новые окопы в районе, который содержит 58-я общевойсковая армия.
"Токмак готовится стать "опорой" второй главной линии обороны России. Улучшение обороны города, вероятно, указывает на растущую обеспокоенность России по поводу тактического проникновения Украины на первую главную линию обороны на севере", - отмечают в разведке Британии.
- В августе мировые СМИ писали , что украинские военные прорвались через российское минное поле к северу от Токмака и вступили в бой с первой линией российской обороны.
- Алексей Гетьман, майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны, рассказал , что, дойдя до Токмака и перерезав противнику логистику по железной дороге, максимум через три месяца херсонская и крымская группировка врага капитулирует.
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