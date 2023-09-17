Россияне готовят Токмак стать "опорой" для второй линии обороны, - британская разведка

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

По их данным, в городе, расположенном примерно на 16 км позади текущей линии фронта, россияне разворачивают дополнительные блокпосты и противотанковую оборону типа "еж".

Кроме того, они роют новые окопы в районе, который содержит 58-я общевойсковая армия.



"Токмак готовится стать "опорой" второй главной линии обороны России. Улучшение обороны города, вероятно, указывает на растущую обеспокоенность России по поводу тактического проникновения Украины на первую главную линию обороны на севере", - отмечают в разведке Британии.