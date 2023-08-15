Соответствующие документы есть в распоряжении Центра нацсопротивления.

"По данным подполья, в Курской области идет подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения на случай аварии на АЭС. Для этого местным властям поставили задачу создать транспортный реестр", - говорится в сообщении.

"В общей сложности эвакуировать планируют от 21 до 57 тысяч человек, при том, что население области превышает 1 млн человек, а самого Курска - 435 тыс. То есть речь идет о 5% от населения областей, что свидетельствует об "избранности" попавших в список" , – добавили в ЦНС.

Эвакуация запланирована в такие населенные пункты, как Железногорск, Большое Солдатское, Щигры и Горшечное.

В Сопротивлении подчеркнули, что Украина не планирует никаких терактов на атомных объектах РФ.

В ноябре прошлого года украинская разведка узнала, что россияне хранят на территории Курской АЭС ракеты к комплексам С-300.

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