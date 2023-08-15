Россияне готовят провокацию на Курской АЭС, запланирована эвакуация населения – Центр нацсопротивления
Россияне готовят провокацию на Курской атомной электростанции и разработали план эвакуации населения на случай радиоактивного загрязнения
Соответствующие документы есть в распоряжении Центра нацсопротивления.
"По данным подполья, в Курской области идет подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения на случай аварии на АЭС. Для этого местным властям поставили задачу создать транспортный реестр", - говорится в сообщении.
"В общей сложности эвакуировать планируют от 21 до 57 тысяч человек, при том, что население области превышает 1 млн человек, а самого Курска - 435 тыс. То есть речь идет о 5% от населения областей, что свидетельствует об "избранности" попавших в список" , – добавили в ЦНС.
Эвакуация запланирована в такие населенные пункты, как Железногорск, Большое Солдатское, Щигры и Горшечное.
В Сопротивлении подчеркнули, что Украина не планирует никаких терактов на атомных объектах РФ.
- В ноябре прошлого года украинская разведка узнала, что россияне хранят на территории Курской АЭС ракеты к комплексам С-300.
Читайте также: После теракта на ЗАЭС Путин может взорвать Курскую АЭС, чтобы обвинить в этом Украину, - военный аналитик Гетьман
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.71
-
EUR
Покупка 40.6Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное