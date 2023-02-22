Россияне готовят провокации на Запорожье, - мэр Мелитополя
Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в Запорожской области россияне готовят провокации: запугивают местных жителей, призывают их эвакуироваться или искать бомбоубежища
Об этом городской голова Мелитополя проинформировал в телеграме.
Отмечается, что россияне готовят провокации в Мелитопольском районе: захватчики ходят по домам местных жителей и призывают эвакуироваться или искать бомбоубежище.
"Захватчики привыкли действовать по "донецкому сценарию": или пугать жителей "злыми Вооруженными Силами Украины", чтобы люди не ждали возвращения Украины, или еще хуже - устраивают провокации, чтобы потом обвинить ВСУ", - отметил Иван Федоров.
- Напомним, ранее в эфире Еспресо мэр Мелитополя заявил , что оккупанты строят подземные бункеры возле города, массово готовясь к обороне. В частности, в поселке Новониколаевка, близ Мелитополя, россияне зарывают в землю морские контейнеры.
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