Россияне готовят провокации на Запорожье, - мэр Мелитополя

Об этом городской голова Мелитополя проинформировал в телеграме.

Отмечается, что россияне готовят провокации в Мелитопольском районе: захватчики ходят по домам местных жителей и призывают эвакуироваться или искать бомбоубежище.

"Захватчики привыкли действовать по "донецкому сценарию": или пугать жителей "злыми Вооруженными Силами Украины", чтобы люди не ждали возвращения Украины, или еще хуже - устраивают провокации, чтобы потом обвинить ВСУ", - отметил Иван Федоров.