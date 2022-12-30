Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"В России уже приняли решение по увеличению численности Вооруженных сил РФ и формированию резервов для проведения новых операций в следующем году. Уже можно заключить, что Россия потеряла возможности, чтобы создать в Украине гуманитарную катастрофу путем массированных ракетных ударов во время зимнего сезона, потеряла возможность переломить стратегическую ситуацию. Очевидно, что очередной план российского руководства не удался", – отметил Самусь.

По словам военного эксперта, через два-три месяца противник готовит новый этап боевых действий с проведением стратегической операции, возможно с привлечением территории Беларуси.

"Россиянам сейчас необходимо заморозить ситуацию на фронте для подготовки новых резервов. Для Украины важно не допустить заморозки ситуации и в течение этих двух - трех месяцев проводить наступательные операции, которые выбьют инициативу у российского руководства по созданию резервов. Чтобы враг не смог создать боеспособные части для выполнения отдельных операций", – добавил Самусь.

Директор центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что в район Кременной сейчас прибывает больше вражеского подкрепления, чем под Бахмут.

По данным разведки Великобритании, западная группа войск РФ во главе с новым командующим Евгением Никифоровым будет удерживать район вокруг Кременной и Сватова.

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