Россияне готовят новую волну "фильтрации" жителей временно оккупированных частей Харьковщины и Херсонщины
Российские захватчики готовятся к новым фильтрационным мероприятиям в отношении мирных жителей временно оккупированных территорий Харьковской и Херсонской областей
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
Рашисты планируют масштабную проверку телефонов жителей на наличие украинских приложений, в частности, банков и сервисов с онлайн-образованием.
"Оккупанты готовятся к новой массовой проверке жителей Харьковской и Херсонской областей на "лояльность", - подчеркивают в пресс-службе.
На Юге оккупанты увеличивают количество блокпостов между населенными пунктами. У жителей спрашивают о военном учете, собственных транспортных средствах и адресах аккаунтов в социальных сетях для проверки.
Центр национального сопротивления призывает по возможности эвакуироваться.
На сайте есть советы по чистке телефона и поведению во время ареста.
Специалисты советуют чистить историю браузеров и отписываться от украинских телеграм-каналов перед выходом на улицу.
- Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики незаконно вывозят медработников из Донецка в Мариуполь.
- 10 января захватчики во временно оккупированной Чаплинской громаде, Херсонщина, провели фильтрационный рейд: заходили в дома, проверяли документы и телефоны.
- Оккупанты заставили 30 жителей Бахмута на Донетчине выехать в Ростов: по данным Центра национального сопротивления, их вывезли в фильтрационные лагеря.
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