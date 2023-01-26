Об этом информирует Центр национального сопротивления.

Рашисты планируют масштабную проверку телефонов жителей на наличие украинских приложений, в частности, банков и сервисов с онлайн-образованием.

"Оккупанты готовятся к новой массовой проверке жителей Харьковской и Херсонской областей на "лояльность", - подчеркивают в пресс-службе.

На Юге оккупанты увеличивают количество блокпостов между населенными пунктами. У жителей спрашивают о военном учете, собственных транспортных средствах и адресах аккаунтов в социальных сетях для проверки.

Центр национального сопротивления призывает по возможности эвакуироваться.

На сайте есть советы по чистке телефона и поведению во время ареста.

Специалисты советуют чистить историю браузеров и отписываться от украинских телеграм-каналов перед выходом на улицу.