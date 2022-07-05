Россияне готовят наступление на Бахмут и Северск, но вероятность добиться успеха сомнительна, - ISW

Об этом сообщает американский Институт изучения войны ISW.

Оккупационные войска, вероятно, будут продолжать продвигаться к западу от трассы Бахмут – Лисичанск, чтобы в результате пройти в Бахмут и Северск, хотя их способность сделать это успешно после потерь, понесенных при попытке взять Лисичанск, сомнительна, говорят аналитики.

Данные системы дистанционного зондирования NASA Fire Information for Resource Management System зафиксировали ряд пожаров у спорного, Клинового и Угледарской электростанции 4 июля.

Как отмечают в Институте, ВСУ все чаще атакуют российскую военную инфраструктуру с помощью огня по косвенному наведению и из предоставленных США систем HIMARS в глубине оккупированных территорий. Предоставленный Западом HIMARS демонстрирует, как Западная военная помощь предоставляет Украине новые и необходимые военные возможности.



Ключевые тезисы из отчета ISW

Российское руководство может выдвигать условия для оперативной паузы после захвата Лисичанска и границы Луганской области.

Оккупанты укрепляют территориальный и административный контроль над Северодонецком и Лисичанском.

Российские войска продолжали наступательные действия к востоку от Бахмута для подготовки наступления на Бахмут и Северск.

Россияне продолжали ограниченные и безуспешные наступления к северу от Харькова.

Украинские партизаны направлены на российские железнодорожные линии вокруг Мелитополя и Токмака.

Российское руководство может выдвигать условия для призыва граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb