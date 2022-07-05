Россияне готовят наступление на Бахмут и Северск, но вероятность добиться успеха сомнительна, - ISW
Войска Российской Федерации готовят наступление на Бахмут и Северск, однако истощенные армейцы после боев за Лисичанск вряд ли смогут добиться успеха
Об этом сообщает американский Институт изучения войны ISW.
Оккупационные войска, вероятно, будут продолжать продвигаться к западу от трассы Бахмут – Лисичанск, чтобы в результате пройти в Бахмут и Северск, хотя их способность сделать это успешно после потерь, понесенных при попытке взять Лисичанск, сомнительна, говорят аналитики.
Данные системы дистанционного зондирования NASA Fire Information for Resource Management System зафиксировали ряд пожаров у спорного, Клинового и Угледарской электростанции 4 июля.
Как отмечают в Институте, ВСУ все чаще атакуют российскую военную инфраструктуру с помощью огня по косвенному наведению и из предоставленных США систем HIMARS в глубине оккупированных территорий. Предоставленный Западом HIMARS демонстрирует, как Западная военная помощь предоставляет Украине новые и необходимые военные возможности.
Ключевые тезисы из отчета ISW
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Российское руководство может выдвигать условия для оперативной паузы после захвата Лисичанска и границы Луганской области.
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Оккупанты укрепляют территориальный и административный контроль над Северодонецком и Лисичанском.
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Российские войска продолжали наступательные действия к востоку от Бахмута для подготовки наступления на Бахмут и Северск.
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Россияне продолжали ограниченные и безуспешные наступления к северу от Харькова.
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Украинские партизаны направлены на российские железнодорожные линии вокруг Мелитополя и Токмака.
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Российское руководство может выдвигать условия для призыва граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях.
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