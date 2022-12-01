Россияне готовят к эвакуации оккупационные администрации из Запорожской области

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 1 декабря.

Отмечается, что из населенного пункта Михайловка в Запорожье выехали подразделения военных, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений.

По данным Генштаба, в населенных пунктах Пологи и Инженерные оккупанты выезжают из незаконно занявших домов и вывозят похищенное имущество.

В населенном пункте Бурчак оккупационные власти проводят перепись для так называемой "добровольной" эвакуации населения.

С 28 по 29 ноября ВСУ ударили по подразделениям россиян в Запорожье, известно о 100 раненых оккупантах.

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