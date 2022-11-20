Об этом в эфире Эспрессо сказал боец Легиона Свободы Нацгвардии Константин Денисов.

"В Мелитополе – постоянные успехи партизан. Очень активно город работает по уничтожению представителей так называемого пророссийского правительства и уничтожению военных мощностей. Мы можем говорить об успехах украинских партизан", - отметил он.

По мнению Денисова, показателем является то, что россияне всегда устраивают террор после успешных акций сопротивления.

"Есть информация, что в ответ на эффективные действия партизан россияне могут устроить показательный "трибунал" якобы над "пособниками укронацистов". Они сейчас загнали нескольких своих инструкторов из РФ, начинающих подготовку к возможному так называемому трибуналу. Они хотят его противопоставить трибуналу, который инициировала Украина на международной арене против преступлений. Оккупанты боятся, а наши партизаны удачно работают. Надо быть готовыми к различным провокациям", - подытожил военный.

15 ноября в спальном районе оккупированного Мелитополя, где размещались оккупанты, раздался взрыв. В результате этого был ранен коллаборант Дмитрий Трухин.