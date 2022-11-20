Россияне готовят фейковый трибунал в Мелитополе из-за действий партизан, - боец Легиона Свободы Денисов
В Мелитополе Запорожской области - постоянные успехи партизан, поэтому оккупационные власти начали подготовку к возможному так называемому трибуналу
Об этом в эфире Эспрессо сказал боец Легиона Свободы Нацгвардии Константин Денисов.
"В Мелитополе – постоянные успехи партизан. Очень активно город работает по уничтожению представителей так называемого пророссийского правительства и уничтожению военных мощностей. Мы можем говорить об успехах украинских партизан", - отметил он.
По мнению Денисова, показателем является то, что россияне всегда устраивают террор после успешных акций сопротивления.
"Есть информация, что в ответ на эффективные действия партизан россияне могут устроить показательный "трибунал" якобы над "пособниками укронацистов". Они сейчас загнали нескольких своих инструкторов из РФ, начинающих подготовку к возможному так называемому трибуналу. Они хотят его противопоставить трибуналу, который инициировала Украина на международной арене против преступлений. Оккупанты боятся, а наши партизаны удачно работают. Надо быть готовыми к различным провокациям", - подытожил военный.
- 15 ноября в спальном районе оккупированного Мелитополя, где размещались оккупанты, раздался взрыв. В результате этого был ранен коллаборант Дмитрий Трухин.
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