Россияне готовы уничтожать своих ценой сохранения собственной жизни, - политолог Бобиренко
У российских военных сейчас нет мотивации умирать во имя чего-то, потому что нет того, за кого можно умереть
Об этом в эфире Еспресо сказал политолог Виктор Бобиренко.
"Собственно мы можем здесь говорить о мотивации россиян. У них сейчас нет мотивации умирать во имя чего-то, потому что нет того имени. Во имя Путина, Шойгу, во имя их олигархов, которые кучкой окружили Путина и проедают всю Россию?", - сказал он.
Политолог убежден, что у украинских военных гораздо больше мотивации, чем у российских кафиров.
"У наших воинов мотивации больше, чем у них. И потому российские военные так и будут на своей земле крушить и уничтожать своих ценой сохранение собственной жизни. Это просто их мораль", - добавил Виктор Бобиренко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.03
Покупка 40.03Продажа 40.8
-
EUR
Покупка 38.46Продажа 39.51
- Актуальное
- Важное