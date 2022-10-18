Об этом в эфире Еспресо сказал политолог Виктор Бобиренко.

"Собственно мы можем здесь говорить о мотивации россиян. У них сейчас нет мотивации умирать во имя чего-то, потому что нет того имени. Во имя Путина, Шойгу, во имя их олигархов, которые кучкой окружили Путина и проедают всю Россию?", - сказал он.

Политолог убежден, что у украинских военных гораздо больше мотивации, чем у российских кафиров.

"У наших воинов мотивации больше, чем у них. И потому российские военные так и будут на своей земле крушить и уничтожать своих ценой сохранение собственной жизни. Это просто их мораль", - добавил Виктор Бобиренко.