Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

По его словам, ранее россияне могли вести массированные наступления из-за значительного преимущества в артиллерии. Сейчас HIMARS еще не хватает для контрнаступления украинцев, но из-за обезвреживания складов с боеприпасами оккупантам гораздо сложнее пополнять запасы оружия и маневрировать. Сергей Гайдай отметил, что за последний месяц россияне продвигаются не так стремительно и в течение июля пытаются штурмовать Донетчину.

"Одна из таких попыток остановлена вчера под Верхнекаменским. Наши бойцы своевременно обнаружили разведгруппу, нанесли ей огневое поражение и вынудили отступить. Отошел враг и еще на пяти направлениях, откуда делал попытки прорвать оборону украинцев", - подчеркнул глава ОВА.

Однако россияне продолжают уничтожать населенные пункты Луганской области ствольной и реактивной артиллерией.

"Да, в течение 29 июля ими на этом участке фронта было выпущено семь ракет, проведено семь артиллерийских атак, одна танковая, основаны минометы. Враг продолжает пользоваться преимуществом в авиации, нанеся удары еще по меньшей мере по шести населенным пунктам", - отметил Сергей Гайдай.

28 июля россияне 4 раза били по Луганщине ракетами, 13 – артиллерией и минометами. Также они пытаются уточнить позиции ВСУ.

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