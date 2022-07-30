Россияне гонят по Луганщине по артиллерии, а ВСУ ударили по вражеской разведгруппе и заставили ее отступить
Россияне 29 июля избивали по Луганщине из артиллерии, танков, авиации и минометов. ВСУ ударили по их разведгруппе и заставили РФ отступить на 6 направлениях
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
По его словам, ранее россияне могли вести массированные наступления из-за значительного преимущества в артиллерии. Сейчас HIMARS еще не хватает для контрнаступления украинцев, но из-за обезвреживания складов с боеприпасами оккупантам гораздо сложнее пополнять запасы оружия и маневрировать. Сергей Гайдай отметил, что за последний месяц россияне продвигаются не так стремительно и в течение июля пытаются штурмовать Донетчину.
"Одна из таких попыток остановлена вчера под Верхнекаменским. Наши бойцы своевременно обнаружили разведгруппу, нанесли ей огневое поражение и вынудили отступить. Отошел враг и еще на пяти направлениях, откуда делал попытки прорвать оборону украинцев", - подчеркнул глава ОВА.
Однако россияне продолжают уничтожать населенные пункты Луганской области ствольной и реактивной артиллерией.
"Да, в течение 29 июля ими на этом участке фронта было выпущено семь ракет, проведено семь артиллерийских атак, одна танковая, основаны минометы. Враг продолжает пользоваться преимуществом в авиации, нанеся удары еще по меньшей мере по шести населенным пунктам", - отметил Сергей Гайдай.
- 28 июля россияне 4 раза били по Луганщине ракетами, 13 – артиллерией и минометами. Также они пытаются уточнить позиции ВСУ.
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