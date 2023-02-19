"Россияне фурами завозят комплектующие для изготовления дронов без всяких запретов", - Мария Берлинская

Об этом Мария Берлинская рассказала в программе "Война и волонтеры", журналистке "Еспресо".

"Россияне фурами затягивают комплектующие из Китая без каких-либо разрешений, экспортных контролей и таможен, - говорит Мария Берлинская. - Они посадили в этих "вагнерцентрах" и других структурах, научно-исследовательских институтах лучших инженеров. Они дали им комплектующие, какие инженеры заказали, быстро дали, в считанные дни. И сказали: вот у вас есть все условия для работы. Вы должны за два-три месяца выдать результат. И все. Люди работают, потому что альтернатива у них - пойти в Марьинку, в Бахмут или под Угледар пушечным мясом, когда их будут гнать на атаки, поэтому у них это все лучше настроено. Я не предлагаю наших инженеров ставить перед таким выбором, наши инженеры мотивированы совсем по другому, они готовы работать и работают. Но я предлагаю дать им нормальные стартовые возможности".

Мария Берлинская убеждена, что очень важно сделать дерегуляцию отрасли и дать грантовые средства производителям.

"Десять тысяч долларов для государства - это ничто. А производители смогут на них закупить антенны, оптику, чипы и так далее, - отмечает волонтер. - Дать им возможность запустится, многим молодым командам, молодым талантливым инженерам. Я всегда повторяю в своей команде, что самый главный человек на фронте – военный и толковый командир, а самый главный человек в тылу – инженер. Один умный инженер или команда инженеров могут изобрести и изготовить тысячи ударных дронов, которые будут эффективнее Himars и будут дотягиваться туда, куда Himars не дотягиваются. разбивать склады, командные пункты, логистические центры врага и сохранят нам десятки тысяч жизней".